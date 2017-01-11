ИТ-бизнес

Московские власти потратят на компьютерное оборудование для школ свыше 16 млрд рублей

Закупка на сумму свыше 5 млрд рублей уже объявлена
Последний раз московские школы переоснащали цифровым оборудованием 6–7 лет назад
Последний раз московские школы переоснащали цифровым оборудованием 6–7 лет назад
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Московское правительство объявило аукцион на закупку оборудования для школ более чем на 5 млрд руб. Это следует из материалов сайта госзакупок. Результаты аукциона будут подведены 27 января 2017 г., говорится в них. Как следует из условий аукциона, большую часть средств (3,37 млрд руб.) московские власти планируют потратить на закупку интерактивных панелей, которые заменят традиционные классные доски: планируется закупить 7634 таких устройства. Вторая по величине статья расходов – 14 574 ноутбука (около 782 млн руб.). Также в классных комнатах планируется установить более 20 600 точек WiFi-доступа (конкурсная цена этого оборудования – свыше 442 млн руб.). Для сравнения – городская WiFi-сеть «Вымпелкома», которую оператор, не сумев продать, закрыл в июле 2016 г., на конец 2015 г., по данным «Вымпелкома», насчитывала 10 500 точек доступа. Ее «Вымпелком» позиционировал как самую большую WiFi-сеть в Европе.

В закупку также входят коммутаторы, серверы, ПО и его техническая поддержка.

Конкурс на 5 млрд руб. не последний: в течение двух лет московское правительство планирует потратить на развитие IT-инфраструктуры школ около 16,5 млрд руб., рассказывает представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. На первом этапе новым оборудованием планируется оснастить 694 здания средней и старшей школы, т. е. примерно 35% таких объектов. В комплекс «Московская электронная школа» помимо оборудования входит электронный дневник, журнал и платформа электронных образовательных материалов, для работы с которой каждый учитель-предметник получит современный мощный ноутбук, рассказывает Новикова. С помощью платформы, в частности, учителя будут готовить сценарии уроков, отмечает она.

Речь не идет о переоснащении школ – большей части оборудования, которое планируется поставлять, сейчас либо нет, либо его недостаточно, утверждает Новикова: как, например, интерактивных панелей, серверов, точек WiFi-доступа. Предыдущие крупные поставки цифрового оборудования в школы были в 2010–2011 гг., когда оснащалась начальная школа, вспоминает она. В последние несколько лет дополнительные поставки проходили только под конкретные проекты школ, отмечает Новикова. Сейчас, по ее словам, основной упор делается на средней и старшей школе.

Много ли WiFi в России

8000 точек публичного WiFi-доступа может насчитываться в России по итогам 2016 г. (предварительная оценка «ТМТ консалтинга»). На конец 2015 г. их было 76 000

5 млрд руб. – очень крупная закупка, в год таких аукционов госструктуры проводят десяток, может два, говорит менеджер одного из производителей компьютеров. Сотрудники других IT-компаний и производителей, опрошенные «Ведомостями», отказались от комментариев. По данным IDC, в III квартале 2016 г. в Россию было поставлено 806 000 ноутбуков, т. е. закупка московского правительства – это чуть менее 1,8% квартальной отгрузки таких устройств.

В конце 2015 г. конкурс на оснащение бесплатным WiFi городского наземного транспорта (всего около 8000 транспортных средств) выиграла «дочка» «Мегафона» NetByNet. Около 6000 стационарных точек доступа установлены в общежитиях московских вузов, остальные – в основном в парках, на ВДНХ, рассказывала Новикова в начале прошлого года.

Системами электронного дневника и электронного журнала пользуются все общеобразовательные организации Подмосковья: более 55 000 учителей, более 640 000 родителей, 746 000 учеников, перечисляет представитель правительства Московской области. На «Школьном портале Московской области» можно получать информацию по школьному расписанию и успеваемости, составлять календарно-тематические планы и т. п., отмечает он. Все школы Подмосковья с конца 2015 г. имеют доступ к 688 наименованиям электронных учебников, рассказывает этот человек. По его словам, в школах области используется более 11 000 интерактивных досок. В 2017–2018 гг. будет закуплено комплексов на 1,5 млрд руб., отмечает он.

Специалисты «Ростелекома» оценивают экономическую целесообразность участия в аукционе с учетом того, что основное направление деятельности компании – комплексные телекоммуникационные услуги, говорит его представитель. «Ростелеком» давно сотрудничает с ДИТом, в том числе организует видеонаблюдение в Москве и новой Москве, утверждает он. В Московской области «Ростелеком» участвует в образовательном проекте по внедрению единого электронного дневника «Школьный портал», рассказывает представитель оператора.

Представители Минобрнауки не ответили на вопросы «Ведомостей».

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