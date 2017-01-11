Персональные технологии

Китайский IT-гигант Tencent запустил сервис WeChat, конкурирующий с магазином Apple App Store

Это событие компания приурочила к 10-летнему юбилею выхода iPhone
Китайский IT-гигант Tencent запустил сервис WeChat, конкурирующий с магазином Apple
Китайский IT-гигант Tencent запустил сервис WeChat, конкурирующий с магазином Apple
Brent Lewin / Bloomberg

Мобильное приложение WeChat по числу пользователей в Китае не имеет себе равных, а с понедельника в его составе можно найти мини-программы, созданные независимыми разработчиками. Теперь в среде WeChat пользователь может заказать такси в системе Didi, купить подарок на JD.com или взять напрокат велосипед на Mobike. Уже сейчас на платформе WeChat доступно более 100 встроенных приложений. В результате этот китайский продукт стал первой крупной технологической платформой, конкурирующей с App Store корпорации Apple. Как известно, Apple жестко контролирует состав программ, пригодных для установки на устройствах с операционной системой iOS.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике