Китайский IT-гигант Tencent запустил сервис WeChat, конкурирующий с магазином Apple App Store

Мобильное приложение WeChat по числу пользователей в Китае не имеет себе равных, а с понедельника в его составе можно найти мини-программы, созданные независимыми разработчиками. Теперь в среде WeChat пользователь может заказать такси в системе Didi, купить подарок на JD.com или взять напрокат велосипед на Mobike. Уже сейчас на платформе WeChat доступно более 100 встроенных приложений. В результате этот китайский продукт стал первой крупной технологической платформой, конкурирующей с App Store корпорации Apple. Как известно, Apple жестко контролирует состав программ, пригодных для установки на устройствах с операционной системой iOS.

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