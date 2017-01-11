Доля поиска «Яндекса» перестала падать

В конце прошлого года «Яндексу» удалось стабилизировать долю в поисковых запросах в рунете, следует из данных Liveinternet. Весь год она падала, но в октябре-ноябре закрепилась на уровне 55,2%, а в декабре даже немного выросла – до 55,3% (см. график). По данным на середину января этого года, доля «Яндекса» пока ниже декабрьской – 54,6%. Но доля российского поисковика всегда падает в выходные и праздники, так как пользователи в это время чаще пользуются мобильными устройствами. А в этом сегменте позиции сильнее у Google.

Доля в поиске очень важна для «Яндекса» и Google, ведь поиск – основной источник заработка. Обе компании зарабатывают на рекламе, которую продают в результатах поиска. Чем больше запросов они обрабатывают, тем больше пользователей видят рекламу.

Стабилизацию доли «Яндекса» отметили и аналитики «ВТБ капитала». По их мнению, в ближайшее время рынок будет внимательно наблюдать за изменением доли российского поисковика и за тем, как Google исполняет предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Стремительное падение поисковой доли в прошлом году «Яндекс» объяснял препятствиями, которые чинит Google продвижению поисковика на устройствах, работающих на платформе Android. Google бесплатно распространяет Android среди производителей мобильных устройств, но взамен требует от них предустанавливать свои сервисы, в том числе основной – поиск, сетовали ранее представители «Яндекса». Кроме того, Google запрещал производителям предустанавливать на устройства приложения конкурентов: об этом говорили представители «Яндекса». Позже наличие таких условий в договорах подтвердил суд.

Google возражал, что на Android у всех равные условия. Однако с ростом доли устройств на Android в России росла и доля американского поисковика. Так, в декабре 2015 г. доля Google в рунете составляла 35,5%, через год – 38,4%, т. е. рост составил почти 3 процентных пункта. За тот же период «Яндекс» снизил долю почти на 2 пункта – с 57,2% в декабре 2015 г. до 55,3% год спустя (см. график). По данным TelecomDaily, в 2016 г. доля ОС Android в проданных в России смартфонах выросла на 3 п. п. до 88%. А за последние пять лет Android увеличил долю на 23 пункта – с 65 до 88%.

«Яндекс» уже второй год борется с доминированием Google на мобильных устройствах. Компания в феврале 2015 г. пожаловалась на действия конкурента в ФАС. В прошлом году служба признала, что Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке магазинов приложений в России. ФАС присудила поисковику штраф в 438 млн руб. и обязала устранить нарушения – убрать из контрактов с производителями дискриминирующие условия и отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов Google. Однако Google, по данным на конец декабря, предписание не исполнил. Вчера представители службы не ответили на звонки «Ведомостей», представитель Google отказался от комментариев.

Представитель «Яндекса» тоже отказался от комментариев. Доля зависит от целого ряда факторов, говорит близкий к «Яндексу» человек. Из очевидных изменений последнего времени – рост доли «Яндекс.Браузера» на устройствах iOS и десктопах, появление в технологиях поиска нейросетей, развитие мобильного приложения «Яндекса», перечисляет собеседник «Ведомостей». Большую роль в динамике доли на поисковом рынке будет играть и выполнение предписания ФАС. Но пока нет никаких признаков, что предписание выполнено, заключает собеседник «Ведомостей».

Рост доли еще очень небольшой, скорее в рамках статистической погрешности. Но важно, что хотя бы остановилось падение, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Хорошо, если эта тенденция закрепится, так как падение доли из-за роста мобильного трафика – основная угроза для бизнеса «Яндекса». Белов считает, что стабилизация доли могла произойти из-за технических улучшений алгоритма поиска «Яндекса». «Вряд ли мы видим эффект решения ФАС, тем более что Google не торопится его исполнять», – резюмирует Белов. Ранее аналитики не раз говорили, что падение доли пока не сказывается на бизнесе «Яндекса»: выручка поисковика продолжает расти (на 25% в III квартале, на 30% во II квартале, на 34% в I квартале 2016 г.). Но для компании это стратегическая проблема, так как пользователи все чаще используют именно мобильные устройства, на которых доминирует Google.