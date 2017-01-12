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Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Второй после мегапродавца

Продавать региональную рекламу на ТВ, а также рекламу в интернете будет Новая сервисная компания

Среди ее владельцев – экс-глава «Олимпстроя» и председатель банка «Россия»
  • Екатерина Брызгалова,
  • Анастасия Голицына
  • / Ведомости
Продавать региональную рекламу на телеканалах и в интернете будет Национальная сервисная компания
Продавать региональную рекламу на телеканалах и в интернете будет Национальная сервисная компания
М. Стулов / Ведомости

Новая сервисная компания (НСК) намерена продавать региональную рекламу на телевидении, а также рекламу в интернете. Соответствующее ходатайство НСК подала в конце 2016 г. в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), следует из сообщения последней: компания хочет приобрести акции «Группа трэнд «Видео интернешнл» (Vi Trend), а также доли в «ИМХО Ви-ай» (IMHO Vi) и подразделении «Газпром-медиа холдинга», «ГПМ-диджитал» (GPMD; подробнее см. врез).

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