Приморский край компенсирует часть затрат на фильм «На районе»

Компания Mars Media станет первой российской компанией, которой будут компенсированы часть затрат на производство фильма из регионального бюджета, говорится в сообщении администрации Приморского края. Компания получит компенсации за съемки фильма «На районе».

С начала ноября прошлого года в России заработала система так называемых рибейтов — возможности кинокомпаниям получить часть затрат на производство фильмов из бюджета регионов, на территории которых прошли съемки фильмов. Первым регионом, который решил таким образом простимулировать продюсеров на съемки фильмов в их регионе, стал Приморский край. Компаниям пообещали компенсировать до 15% затрат на съемки в крае. Ранее директор Приморской кинокомиссии Игорь Соловьев говорил «Ведомостям», что в январе 2017 г. регион пообещал выплатить около 5 млн руб. кинокомпаниям, которые проводили съемки в регионе. То есть продюсерам компенсируют часть средств, потраченных на проживание съемочной группы в регионе, на переезды и т. д. В следующем году такую систему смогут использовать и студии, которые снимают фильмы в Астраханской, Калининградской областях. В последнем регионе пообещали компенсировать 20% расходов на кинопроизводство.

Сколько денег в качестве компенсации получит компания Mars Media, пока непонятно. Точная сумма компенсации будет определена после проверки финансовых документов компании, говорится в сообщении администрации. Всего на съемки фильма было потрачено 65 млн руб., больше половины их были израсходованы на съемках в Приморье, говорил ранее «Ведомостям» продюсер картины Рубен Дишдишян.

Впрочем, сами регионы рассчитывают увеличить доходы в бюджет за счет рибейтов. Съемки на территории Приморского края увеличивают спрос на услуги, в том числе обеспечивают занятость сотрудников гостиниц, ресторанов и т. д. За время съемок одного фильма регион может создать не менее 70 дополнительных временных рабочих мест, говорится в сообщении администрации. В результате на каждый рубль, потраченный на поддержку кинопроизводства, в регион могут привлечь пять рублей инвестиционных средств, рассчитывают в правительстве приморского края. Кроме того, фильмы, снятые в регионе, могут послужить бесплатной рекламой, которая поможет привлечь туристов, говорил ранее «Ведомостям» врио министра по культуре и туризму этого региона Андрей Ермак.

В мире система рибейтов очень распространена. Система таких выплат работает в 20 штатах США и более чем в 30 странах мира, писал в 2015 г. журнал Variety. Как правило, местные власти из бюджетов компенсируют 20–30% затрат на съемки на их территории. Таким образом регионы пытаются привлечь больше съемочных групп, которые тратят деньги на местную инфраструктуру и развивают ее, тем самым улучшая общую экономику региона. Кроме того, фильмы, снятые на местной натуре, привлекают дополнительный поток туристов.