Институт развития интернета увольняет сотрудников

Институт развития интернета (ИРИ) увольняет большинство своих сотрудников, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к этой организации. На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко (он также является советником президента по интернету), директора ИРИ Екатерину Рудых и заместителя гендиректора ИРИ Екатерину Лобанову. В качестве причины увольнений собеседники «Ведомостей» называют сокращение финансирования.

Всего в штате ИРИ было около 20 человек и это несопоставимо с тем, что делает эта организация, говорит человек, близкий к учредителям ИРИ. Кроме того, там были довольно высокие зарплаты. Поэтому вопрос сокращения сотрудников обсуждался с осени прошлого года, когда администрация президента дала понять, что финансирование ИРИ будет сокращено, говорит собеседник «Ведомостей». По его сведениям, некоторым сотрудникам ИРИ предложили остаться в организации, но с очень низкой зарплатой. Может уйти и директор ИРИ Екатерина Рудых, говорит другой человек, близкий к ИРИ. Рудых не ответила на звонки «Ведомостей».

Председатель совета ИРИ Герман Клименко сказал «Ведомостям», что ИРИ нормально функционирует, а увольнения – это «обычные кадровые изменения». Он уточнил, что в организации сейчас работают 11-12 человек и речь идет об уходе всего нескольких человек. Вопросы финансирования Клименко комментировать не стал.

Из ИРИ фактически уволено всего три человека, еще у части сотрудников, которые не были в штате, в 2016 г. закончились контракты, говорит замгендиректора ИРИ Екатерина Лобанова: «Эти контракты не продлены, так как выполнены все задачи, поставленные в прошлом году. Если в этом году нам понадобятся эти сотрудники на новые проекты, мы заключим новые контракты».

ИРИ финансируется различными грантами. Например, в 2015 г. институт получил грант от Института социально-экономических и политических исследований (фонд ИСЭПИ) на сумму 9,8 млн руб. на проект по созданию «краудсорсинговой платформы взаимодействия с интернет-аудиторией на базе экспертного сообщества ИРИ». Общий объем финансирования ИРИ уточнить не удалось, сайт института не работал. Один из источников «Ведомостей» говорит, что годовые затраты этой организации составляли примерно 40-50 млн руб., объем финансирования был сопоставим. Эти средства шли в основном на организацию тематических интернет-форумов.

ИРИ был создан в 2015 г. по инициативе бывшего замруководителя администрации президента Вячеслава Володина. Учредителями ИРИ стали сам Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз и РОЦИТ. ИРИ должен был стать площадкой, где технологические компании могли бы обсуждать проблемы индустрии и вести диалог с чиновниками. Власти нужна организация, которая могла бы регулярно отвечать на вопросы, касающиеся интернета, софтверной индустрии и телекома, – сейчас такой единой структуры нет, объяснял тогда Клименко.

Однако в прошлом году Володин покинул администрацию президента и возглавил Госдуму, а его место в администрации занял Сергей Кириенко. Сразу несколько источников «Ведомостей» в интернет-компаниях и среди чиновников рассказывали тогда, что уход Володина ставит под вопрос деятельность ИРИ. Один из чиновников рассказывал, что администрация президента планирует проводить проверку деятельности института. Получить комментарий в администрации президента пока не удалось.