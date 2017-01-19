Ради удвоения выручки ABBYY меняет гендиректора

Сергей Андреев, с 1999 г. возглавлявший российского разработчика систем распознавания текста ABBYY, уходит с поста гендиректора компании
С. Портер / Ведомости
Сергей Андреев, с 1999 г. возглавлявший российского разработчика систем распознавания текста ABBYY, уходит с поста гендиректора компании. Об этом «Ведомостям» сообщила представитель ABBYY и подтвердил сам Андреев. На его место придет Ульф Перссон, до этого занимавший пост председателя совета директоров ABBYY. Он также является управляющим партнером акционера компании – фонда Mint Capital. Совет директоров вместо Перссона возглавит основатель и акционер ABBYY Давид Ян, уже руководивший советом с 1999 по 2015 г., а до того работавший ее гендиректором.