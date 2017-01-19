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Гендиректором CTC Love станет Кира Ласкари

Сейчас он директор по маркетингу и промо канала «Пятница»
Ласкари работает на «Пятнице» больше трех лет, до этого он был креативным директором агентства Arc.
Ласкари работает на «Пятнице» больше трех лет, до этого он был креативным директором агентства Arc.
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Новым гендиректором телеканала CTC Love станет Кира Ласкари, рассказал «Ведомостям» гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Сейчас Ласкари работает директором по маркетингу и промо канала «Пятница» (входит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»). Ласкари подтвердил «Ведомостям», что переходит на CTC Love, но конкретные сроки выхода на новую работу не назвал.

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CTC Love был запущен в 2014 г. Всего «СТС Медиа» управляет четырьмя телеканалами – помимо CTC Love это СТС, «Домашний» и «Че».

Весной прошлого года у холдинга сменилось руководство – его гендиректором стал Вячеслав Муругов, который за год до этого был генпродюсером «СТС Медиа». За несколько месяцев он сменил руководство всех четырех каналов – гендиректором СТС вместе Лики Бланк стала Дарья Фиалко, гендиректором «Че» - Лев Макаров. Временно исполняющей обязанности гендиректора CTC Love была назначена Марина Хрипунова. Она же стала гендиректором «Домашнего». Макаров и Фиалко, как и Ласкари, прежде работали в «Газпром-медиа».

Ласкари работает на «Пятнице» больше трех лет, до этого он был креативным директором агентства Arc.

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