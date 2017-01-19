Гендиректором CTC Love станет Кира Ласкари

Ласкари работает на «Пятнице» больше трех лет, до этого он был креативным директором агентства Arc.

Сейчас он директор по маркетингу и промо канала «Пятница»

Новым гендиректором телеканала CTC Love станет Кира Ласкари, рассказал «Ведомостям» гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Сейчас Ласкари работает директором по маркетингу и промо канала «Пятница» (входит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»). Ласкари подтвердил «Ведомостям», что переходит на CTC Love, но конкретные сроки выхода на новую работу не назвал.

CTC Love был запущен в 2014 г. Всего «СТС Медиа» управляет четырьмя телеканалами – помимо CTC Love это СТС, «Домашний» и «Че».

Весной прошлого года у холдинга сменилось руководство – его гендиректором стал Вячеслав Муругов, который за год до этого был генпродюсером «СТС Медиа». За несколько месяцев он сменил руководство всех четырех каналов – гендиректором СТС вместе Лики Бланк стала Дарья Фиалко, гендиректором «Че» - Лев Макаров. Временно исполняющей обязанности гендиректора CTC Love была назначена Марина Хрипунова. Она же стала гендиректором «Домашнего». Макаров и Фиалко, как и Ласкари, прежде работали в «Газпром-медиа».

Ласкари работает на «Пятнице» больше трех лет, до этого он был креативным директором агентства Arc.