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Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Музыкальный процент

У «Яндекс.Музыки» 250 000 платных подписчиков

Вся аудитория сервиса превышает 20 млн пользователей, т. е. платит чуть больше 1%
«Яндекс.Музыка» остается для поисковика прежде всего имиджевым проектом
«Яндекс.Музыка» остается для поисковика прежде всего имиджевым проектом
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» и музыкальных приложений на его основе превысило 250 000 человек, рассказал «Ведомостям» руководитель сервиса Андрей Гевак. За год это число утроилось, уточнил он. Речь идет в том числе о приложениях операторов связи, работающих на базе «Яндекс.Музыки», – такие партнерские проекты у поисковика есть с МТС, «Киевстаром» и Vodafone, уточнил он. Цифра также включает тех людей, которые только оформили подписку и привязали к сервису кредитную карту – первый месяц они пользуются «Яндекс.Музыкой» бесплатно.

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