У «Яндекс.Музыки» 250 000 платных подписчиков

По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» и музыкальных приложений на его основе превысило 250 000 человек, рассказал «Ведомостям» руководитель сервиса Андрей Гевак. За год это число утроилось, уточнил он. Речь идет в том числе о приложениях операторов связи, работающих на базе «Яндекс.Музыки», – такие партнерские проекты у поисковика есть с МТС, «Киевстаром» и Vodafone, уточнил он. Цифра также включает тех людей, которые только оформили подписку и привязали к сервису кредитную карту – первый месяц они пользуются «Яндекс.Музыкой» бесплатно.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров