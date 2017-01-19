У «Яндекс.Музыки» 250 000 платных подписчиков

«Яндекс.Музыка» остается для поисковика прежде всего имиджевым проектом
Евгений Разумный / Ведомости
По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» и музыкальных приложений на его основе превысило 250 000 человек, рассказал «Ведомостям» руководитель сервиса Андрей Гевак. За год это число утроилось, уточнил он. Речь идет в том числе о приложениях операторов связи, работающих на базе «Яндекс.Музыки», – такие партнерские проекты у поисковика есть с МТС, «Киевстаром» и Vodafone, уточнил он. Цифра также включает тех людей, которые только оформили подписку и привязали к сервису кредитную карту – первый месяц они пользуются «Яндекс.Музыкой» бесплатно.