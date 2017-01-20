ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Экспортерам снизят процент

Государство уменьшит проценты по кредитам IT-экспортерам

Такую меру обсуждают Минэкономразвития и Российский экспортный центр
Государство может поддержать отечественные IT-компании, частично субсидировав проценты по кредитам, взятым ими в российских банках на экспорт решений
Государство может поддержать отечественные IT-компании, частично субсидировав проценты по кредитам, взятым ими в российских банках на экспорт решений
М. Стулов / Ведомости

Минэкономразвития и «дочка» ВЭБа Российский экспортный центр (РЭЦ) обсуждают поддержку IT-экспорта. Речь идет о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам, взятым на поставку IT-продукции и услуг на внешние рынки, сообщили «Ведомостям» представитель министерства Елена Лашкина и представитель РЭЦа. Последний добавляет, что центр и министерство сейчас обсуждают, на сколько удастся снизить процентные ставки за счет субсидирования.

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