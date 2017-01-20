Государство уменьшит проценты по кредитам IT-экспортерам

Государство может поддержать отечественные IT-компании, частично субсидировав проценты по кредитам, взятым ими в российских банках на экспорт решений

Минэкономразвития и «дочка» ВЭБа Российский экспортный центр (РЭЦ) обсуждают поддержку IT-экспорта. Речь идет о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам, взятым на поставку IT-продукции и услуг на внешние рынки, сообщили «Ведомостям» представитель министерства Елена Лашкина и представитель РЭЦа. Последний добавляет, что центр и министерство сейчас обсуждают, на сколько удастся снизить процентные ставки за счет субсидирования.