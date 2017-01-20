Московские чиновники расторгли договор с оператором наружной рекламы ТРК

Департамент СМИ и рекламы города Москвы расторг договор с компанией ТРК, вторым по величине оператором наружной рекламы города, так как тот не перечислил в бюджет 1,9 млрд руб., сообщил департамент. Власти направили соответствующее уведомление оператору вечером 19 января, говорится на сайте департамента. В этом году чиновники получили всего 3,34 млрд руб. от операторов наружной рекламы.

Источник в ТРК признал в разговоре с «Ведомостями», что у компании возникли трудности с оплатой по договору. Но пока договор не расторгнут, настаивает он, так как департамент направил только уведомление. На следующей неделе ТРК намерена выполнить обязательства по контракту и перевести в бюджет очередной платеж, говорит он.

В 2013–2014 гг. власти Москвы разыграли на аукционах 90% мест, предназначенных для размещения рекламных конструкций в городе. Чиновники рассчитывали получить от победителей аукционов 100 млрд руб. в течение 10 лет, что в шесть раз больше, чем город получил за предыдущие десять лет до проведения торгов.

Оператор наружной рекламы ТРК (тогда это была дочерняя компания «Гемы») был создан в 2013 г. специально для участия в рекламных аукционах. До этого наружной рекламой занималась еще одна дочерняя компания «Гемы». В 2011 г. «Авто селл», «дочка» «Гемы», выиграла конкурс Московского метрополитена на размещение рекламы в подземке, пообещав выплатить в течение пяти лет около 15 млрд руб. Впрочем, метрополитену компания перечислила всего 11 млрд руб., в 2015 г. власти расторгли с ней контракт из-за неоплаты договора. В августе по итогам торгов контракт на право размещать рекламу в метро получила аффилированная с ТРК и «Гемой» Александра Геллера «Трейд компани». За право размещать рекламу на станциях и в вагонах метро компания пообещала заплатить свыше 21,43 млрд руб. за 10 лет, а также предоставить банковскую гарантию более чем на 5,3 млрд руб. Размещение рекламы в метрополитене должно было начаться с 2017 г.

На первом аукционе городских властей на места для щитов в 2013 г. ТРК активно торговалась, из-за чего цены лотов взлетали в разы, рассказывали «Ведомостям» сотрудники операторов, принимавших участие в торгах. Они считают, что благодаря такому участию ТРК итоговые цены лотов так сильно поднялись. Впрочем, во время первых торгов сама ТРК смогла получить только 160 мест, пообещав выплатить за них только 56,7 млн руб. ежегодно. В 2014 г. ТРК была уже единственным претендентом на большинство лотов. Чиновники решили, что первоначальную цену можно повысить, посчитав сумму, которую операторы заплатили на предыдущих за рыночную. В 2014 г. оператор получил 1336 мест, пообещав заплатить за них минимум 20,4 млрд руб. Уже в 2014 г. оператор должен был заплатить городу за первый и десятый годы контракта, т. е. больше 4 млрд руб. В начале 2015 г. департамент СМИ и рекламы сообщал, что платеж был проведен. Финансовая отчетность ТРК за 2014 г., опубликованная в «СПАРК-Интерфаксе», не отражает таких расходов. В 2015 г. чистый убыток компании ТРК вырос по сравнению с 2014 г. сразу в 8 раз до 1,8 млрд руб. Заместитель гендиректора ТРК Гюля Коган настаивала в разговоре с «Ведомостями», что реальный размер убытка компании меньше, а выручка – больше. Конкретные цифры она не озвучивала. С февраля 2016 г. 20% оператора принадлежит управляющей компании «Инверсия», следует из данных «Спарка». Остальные 79% акций компании принадлежат самому Геллеру, и 1% - генеральному директору ТРК Сергею Антипяту. До конца февраля 99% акций ТРК принадлежали Геллеру.

В конце 2015 г. департамент СМИ и рекламы снизил размер платежа ТРК почти в полтора раза до 1,23 млрд руб. Оператор ТРК проинформировал департамент СМИ, что не может установить конструкции на 500 местах из выигранных 1476, прежде говорил «Ведомостям» представитель оператора. Остальные участники рынка получили существенно меньшую скидку. Департамент снизил операторам суммы платежей за счет перерасчета за места, которые они выиграли по конкурсу, но так и не смогли их установить.

Это не первый раз, когда власти разрывают контракт с оператором наружной рекламы из-за того, что тот не смог рассчитаться с властями. В начале 2015 г. власти расторгли договор с компанией «Никэ», которая по итогам торгов пообещалась выплачивать ежегодно более 1,32 млрд руб. В начале прошлого года был расторгнут договор с компанией «Олимп» (ранее работала под брендом «Вера Олимп»), которая обязалась выплачивать департаменту более 1,3 млрд руб. ежегодно. Но в конце 2015 г. оператор смог перечислить городу лишь 300 млн руб. вместо требуемого 1 млрд руб. Компании через суд удалось добиться отмены расторжения контракта – «Олимп» с департаментом подписали мировое соглашение. В результате «Олимп» продолжил работать с властями и пообещал перевести аванс за 2016 г., но в существенно меньшем размере, так как департамент признал в суде, что оператор переплатил городу 671 млн руб. за места, которые он получил, но не смог на них установить щиты из-за так называемого «городского случая». До конца февраля «Олимп» должен перевести в бюджет по восстановленному договору 256 млн руб., сказал «Ведомостям» пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Константин Горохов.

Всего к началу 2017 г. операторы перечислили в бюджет 3,34 млрд руб. (без учета платежа «Олимпа»), говорит Горохов. То есть это платежи от оставшихся трех операторов Russ Outdoor, Gallery и «Расвэро». Эти компании получили на торгах места за 2,7 млрд руб., 1,35 млрд руб., и 250 млн руб., то есть в общей сложности департамент снизил выплаты операторам почти на 1 млрд руб. Горохов этого не комментирует.

Будут ли власти проводить новые аукционы на освободившиеся места, чтобы компенсировать потери бюджета от невыплат операторов, пока непонятно. «Пока этот вопрос не стоит на повестке дня. Но в перспективе его проработка не исключена», - говорит Горохов.