АФК «Система» и «Ростех» ищут третьего партнера для СП в электронике

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков
Валерий Левитин / РИА Новости
Осенью прошлого года стало известно, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. В этом совместном предприятии (СП) может появиться третий партнер, причем не государственный, а частный, сообщил на экономическом форуме в Давосе основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков (его слова передает «Интерфакс»). Поэтому в совместном предприятии, вероятно, не будет контроля в классическом понимании этого термина (50% плюс 1 акция), предупредил Евтушенков. Важнее решить, кто будет управлять этим активом, сказал он, выразив желание, чтобы эта роль досталась АФК «Система».