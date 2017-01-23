ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: «Система» и «Ростех» ищут третьего

АФК «Система» и «Ростех» ищут третьего партнера для СП в электронике

Это может быть финансовый инвестор
  • Павел Кантышев,
  • Елизавета Серьгина,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков
Валерий Левитин / РИА Новости

Осенью прошлого года стало известно, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. В этом совместном предприятии (СП) может появиться третий партнер, причем не государственный, а частный, сообщил на экономическом форуме в Давосе основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков (его слова передает «Интерфакс»). Поэтому в совместном предприятии, вероятно, не будет контроля в классическом понимании этого термина (50% плюс 1 акция), предупредил Евтушенков. Важнее решить, кто будет управлять этим активом, сказал он, выразив желание, чтобы эта роль досталась АФК «Система».

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