Роскомнадзор хочет разрешить операторам продавать свои контракты через интернет или в автоматах

С 1 января 2019 г. операторы смогут заключать договоры с абонентами об оказании услуг связи с помощью автоматизированных устройств, в электронной форме или после получения согласия путем совершения определенных действий (например, звонка или сообщения). Об этом говорится в проекте поправок в закон «О связи», с которыми ознакомились «Ведомости». Разработкой документа занимается Роскомнадзор, знают два собеседника из операторов связи. Представитель ведомства отказался от комментариев.

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