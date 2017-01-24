Роскомнадзор хочет разрешить операторам продавать свои контракты через интернет или в автоматах

Новые формы продажи контрактов станут доступны при условии проверки достоверности сведений об абонентах
Е. Разумный / Ведомости
С 1 января 2019 г. операторы смогут заключать договоры с абонентами об оказании услуг связи с помощью автоматизированных устройств, в электронной форме или после получения согласия путем совершения определенных действий (например, звонка или сообщения). Об этом говорится в проекте поправок в закон «О связи», с которыми ознакомились «Ведомости». Разработкой документа занимается Роскомнадзор, знают два собеседника из операторов связи. Представитель ведомства отказался от комментариев.