Телекоммуникации

Роскомнадзор хочет разрешить операторам продавать свои контракты через интернет или в автоматах

Это дешевле, чем привлекать абонентов через салоны связи
Новые формы продажи контрактов станут доступны при условии проверки достоверности сведений об абонентах
Новые формы продажи контрактов станут доступны при условии проверки достоверности сведений об абонентах
Е. Разумный / Ведомости

С 1 января 2019 г. операторы смогут заключать договоры с абонентами об оказании услуг связи с помощью автоматизированных устройств, в электронной форме или после получения согласия путем совершения определенных действий (например, звонка или сообщения). Об этом говорится в проекте поправок в закон «О связи», с которыми ознакомились «Ведомости». Разработкой документа занимается Роскомнадзор, знают два собеседника из операторов связи. Представитель ведомства отказался от комментариев.

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