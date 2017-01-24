Блокировка Rutracker.org снизила его рекламные доходы и аудиторию

Аудитория Rutracker.org за время блокировки упала почти вдвое (данные Liveinternet)
Е. Разумный / Ведомости
На этой неделе исполняется год с момента «вечной» блокировки популярного торрент-трекера Rutracker.org. 25 января 2016 г. Роскомнадзор внес его адрес в реестр запрещенных сайтов, а 26 января операторы начали закрывать доступ российских пользователей к этому ресурсу. Сайт был заблокирован по решению Мосгорсуда: суд дважды признал его нарушителем авторских прав на книги издательства «Эксмо». Добиваться блокировки пиратских сайтов правообладателям разрешает закон, действующий с мая 2015 г.