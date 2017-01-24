Медиа

Блокировка Rutracker.org снизила его рекламные доходы и аудиторию

Но скачивать меньше пиратского контента пользователи не стали
Аудитория Rutracker.org за время блокировки упала почти вдвое (данные Liveinternet)
Аудитория Rutracker.org за время блокировки упала почти вдвое (данные Liveinternet)
Е. Разумный / Ведомости

На этой неделе исполняется год с момента «вечной» блокировки популярного торрент-трекера Rutracker.org. 25 января 2016 г. Роскомнадзор внес его адрес в реестр запрещенных сайтов, а 26 января операторы начали закрывать доступ российских пользователей к этому ресурсу. Сайт был заблокирован по решению Мосгорсуда: суд дважды признал его нарушителем авторских прав на книги издательства «Эксмо». Добиваться блокировки пиратских сайтов правообладателям разрешает закон, действующий с мая 2015 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике