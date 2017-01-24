Блокировка Rutracker.org снизила его рекламные доходы и аудиторию

На этой неделе исполняется год с момента «вечной» блокировки популярного торрент-трекера Rutracker.org. 25 января 2016 г. Роскомнадзор внес его адрес в реестр запрещенных сайтов, а 26 января операторы начали закрывать доступ российских пользователей к этому ресурсу. Сайт был заблокирован по решению Мосгорсуда: суд дважды признал его нарушителем авторских прав на книги издательства «Эксмо». Добиваться блокировки пиратских сайтов правообладателям разрешает закон, действующий с мая 2015 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров