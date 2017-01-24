Чиновники намерены сократить число голливудских фильмов в кинотеатрах

Министр культуры Владимир Мединский уверен, что фильму «Три икса» не нужно отдавать половину киносеансов в России
outnow.ch
Государству необходимо вводить новые меры поддержки отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин, заявил министр культуры Владимир Мединский. Он напомнил, что у министерства есть возможность расчищать прокат от голливудского кино под отечественные блокбастеры и фильмы-кинособытия. Министерство с 2016 г. имеет право не выдавать прокатные удостоверения на даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой. Но этого недостаточно, считает Мединский: в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отбирают зрителя у отечественного кино. В качестве примера он привел последний уикенд, когда почти 50% сеансов в кинотеатрах страны было отдано под премьеру «Три икса: мировое господство».