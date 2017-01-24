Видеохостинг Dailymotion будет навсегда заблокирован в России

Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница» о блокировке французского видеохостинга Dailymotion на территории России, говорится в сообщении медиахолдинга «Газпром-медиа» (управляет этим телеканалом). Dailymotion неоднократно нарушал интеллектуальные права телеканала, следует из заявления. Представитель Мосгорсуда не смог это подтвердить. Но о таком решении уже знает Роскомнадзор, говорит его представитель Вадим Ампелонский. По его словам, речь идет о так называемой «вечной» блокировке сайта, так это уже не первое судебное решение в отношении Dailymotion. Сейчас решение суда обрабатывается, уже к концу недели операторы начнут блокировать ресурс.

Добиваться вечной блокировки сайтов, транслирующих нелицензионный контент, правообладателям разрешает антипиратский закон, действующий с мая 2015 г. Согласно нему, пиратский сайт подлежит блокировке в том случае, если российский суд вынес не менее двух решений о нарушении ресурсом прав на интеллектуальную собственность.

Решение Мосгорсуда в отношении Dailymotion стало результатом судебного спора «Пятницы» с этим ресурсом. Спор продолжался весь прошлый год. Телеканал направил несколько претензий в головной офис компании, требуя прекратить незаконную трансляцию контента, права на который принадлежат «Пятнице», говорится в сообщении «Газпром-мадиа». Это самые рейтинговые проекты телеканала: «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и др. Однако реакции со стороны Dailymotion не последовало, сообщает холдинг.

Еще в мае 2016 г. Мосгорсуд вынес решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино», говорится в сообщении. Предписание суда было выполнено, но в августе 2016 г. Dailymotion начал активную трансляцию премьерных выпусков реалити-шоу «Пацанки». Представители телеканала «Пятница» обратились в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, и, далее, с иском о постоянной блокировке сайта Dailymotion на территории России, сообщает медиахолдинг. 2 декабря 2016 г. Мосгорсуд удовлетворил иск, а представители Dailymotion не подали апелляцию.

Сервис Dailymotion принадлежит французскому медиахолдингу Vivendi SA и является третьим в мире по посещаемости видеообменником после YouTube и Vimeo, говорится в сообщении «Газпром-медиа». Vivendi владеет Universal Music Group, сетью кабельного телевидения Canal+, занимается производством фильмов и телепередач,издательской деятельностью, телекоммуникациями, разработкой компьютерных игр.

Связаться с Dailymotion пока не удалось.