ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: ФСБ вне критики

ФСБ недовольна критикой ее законопроекта со стороны Microsoft, Сisco и РАЭК

РАЭК поддержала законопроект ФСБ, а критиковала другой проект
Есть два законопроекта, посвященных безопасности критической информационной инфраструктуры страны
Есть два законопроекта, посвященных безопасности критической информационной инфраструктуры страны
М. Стулов / Ведомости

В ФСБ связали критику разработанного службой законопроекта о безопасности критической инфраструктуры рунета с позицией американских компаний Microsoft и Cisco. Об этом во вторник со ссылкой на заместителя начальника центра безопасности связи ФСБ Николая Мурашова сообщил «Интерфакс». Во время обсуждения законопроекта на заседании комитета Госдумы по безопасности Мурашов заявил, что некоторые корпорации – учредители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) – а именно Microsoft и Cisco – не считают необходимым исполнять закон на территории России, несмотря на то что аналогичное законодательство, по его словам, принято в ФРГ, Австрии, США. С этим, по его мнению, связана критика законопроекта экспертным сообществом.

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