ФСБ недовольна критикой ее законопроекта со стороны Microsoft, Сisco и РАЭК

В ФСБ связали критику разработанного службой законопроекта о безопасности критической инфраструктуры рунета с позицией американских компаний Microsoft и Cisco. Об этом во вторник со ссылкой на заместителя начальника центра безопасности связи ФСБ Николая Мурашова сообщил «Интерфакс». Во время обсуждения законопроекта на заседании комитета Госдумы по безопасности Мурашов заявил, что некоторые корпорации – учредители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) – а именно Microsoft и Cisco – не считают необходимым исполнять закон на территории России, несмотря на то что аналогичное законодательство, по его словам, принято в ФРГ, Австрии, США. С этим, по его мнению, связана критика законопроекта экспертным сообществом.

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