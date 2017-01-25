Tele2 разрешит абонентам забрать остатки

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) запускает услугу «Перенос остатков», которая позволит абонентам пакетных тарифов оператора переносить неиспользованные минуты, интернет-трафик и SMS на следующий месяц, рассказал журналистам заместитель гендиректора оператора по маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока. Минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий период, объяснил он. При этом в новом месяце перенесенные минуты и гигабайты будут расходоваться абонентом в первую очередь, уточнил он. Услуга будет автоматически подключаться на всех открытых для подключения тарифных планах линейки «Черный», но недоступна для подписчиков архивных тарифов.

Новая услуга направлена на повышение показателя lifetime value абонентов, поскольку чем дольше клиент пользуется услугами оператора, тем, как правило, больше выручки он ему приносит, пояснил журналистам гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Кроме того, он рассчитывает, что услуга повысит дисциплину платежей за пакетные тарифы. Фактически речь идет о борьбе с оттоком и борьбе за денежный поток, ведь если абоненты не платят за тариф вовремя, это нарушает экономику оператора с точки зрения кэша, сказал о новой услуге гендиректор Tele2. Оператор планирует изменение в линейке тарифов в ближайшем будущем. При этом оператор не называет конкретные тарифы, которые он собирается вывести на рынок.

Эмдин уточнил, что новые тарифы останутся наиболее выгодными по сравнению с конкурентами. В 2015 г. с помощью механизма проектного финасирования ВТБ предоставил оператору льготный кредит в 16 млрд руб. на инвестиционный проект «Запуск четвертого оператора мобильной связи в г. Москве». Предоставление «доступной мобильной связи широким слоям населения» было одним из условий займа. Новые тарифы Tele2 не будут входить в противоречие с условиями использования кредита, пообещал Эмдин.

При этом одной из целей новой стратегии оператора станет возврат инвестиций акционерам, заявил Эмдин. Начиная с III квартала 2016 г. компания перестала публиковать отчетность, однако по итогам 2015 г. свободный денежный поток стал отрицательным и составил минус 19,1 млрд руб. Время, когда компания выйдет на положительный свободный денежный поток, «не за горами», сообщил сегодня Эмдин. При этом с учетом выхода на новый для оператора рынок произойдет это «чуть позже». Целевых показателей операционных результатов он не раскрыл.

Из отчетности «Ростелекома» известно, что Tele2 остается убыточной. Убыток госкомпании (владеет 45% Tele2) от оператора за III квартал составил 1,3 млрд руб. «Ростелеком» недоволен этим результатом, но отмечает положительную динамику: за предыдущие два квартала Tele2 принесла ему 3,5 млрд руб. убытка. Это последствия масштабной стройки Tele2 – оператор вышел в Москву и строил сети 3G/4G в регионах, объясняли топ-менеджеры «Ростелекома».

МТС работает над внедрением подобной услуги и планирует ее запустить в будущем, сказал представитель оператора Дмитрий Солодовников. Тарифы «Вымпелкома» сформированы таким образом, что подавляющая часть абонентов расходует как раз то наполнение, что сформировано в пакете, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Планирует ли оператор переносить неиспользованные минуты и трафик в пакетных тарифах на следующий месяц, она не раскрыла.

Ведение услуги повысит привлекательность Tele2, но непосредственно на доходах оператора это скажется скорее негативно, говорят гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов и аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Поскольку абоненты будут потреблять больше трафика за те же деньги, значит ARPU (выручка в расчете на одного абонента) будет снижаться. Таким образом, для абонентов эта новость, безусловно, положительная, но является ли она такой для акционеров Tele2 — большой вопрос, рассуждает Анкилов. Несмотря на анонсированный отход от модели дискаунтера, оператор продолжает играть на привлекательности по отношению к клиенту, однако его примеру следуют другие игроки, в результате чего рынок сокращается в деньгах. При этом востребованность такой опции у Cергея Либина вызывает сомнения. Дело в том, что потребление трафика, как правило, равномерно из месяца в месяц, а значит, для того чтобы израсходовать остаток трафика и использовать трафик следующего месяца, абонент должен в один из месяцев увеличить свое потребление, говорит он.

Если перенос неиспользованных минут, смс и гигабайт на следующий месяц сократит отток абонентов, это положительно скажется на рентабельности, рассуждает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Добившись снижения оттока, оператор за счет снижения комиссий дилерам может существенно сократить затраты на продажи и маркетинг (по итогам 2015 г. они составили 16,5 млрд руб.). Помимо этого добиться роста рентабельности можно, увеличив среднюю стоимость тарифа и отойдя от уровня жесткого дискаунтера, добавляет он.