Apple поднялась на 2-е место по продажам смартфонов в России

В 2015 г. Apple была пятой по количеству проданных смартфонов в России, в 2016 г. стала второй, следует из материалов и МТС, и компании – партнера ритейлеров

В 2016 г. Apple заняла 11,1% российского рынка смартфонов в штуках – ее доля выросла на 3,5 процентного пункта (п. п.). Такой вывод следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров, данные подтвердили люди, близкие к двум компаниям – партнерам производителей оборудования. Эта оценка совпадает с данными МТС.

3,5 п. п. – самый большой прирост доли среди крупнейших производителей смартфонов в 2016 г. Например, доля главного конкурента Apple, Samsung, в 2016 г. выросла на 1 п. п. и достигла 21,8%, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомились «Ведомости». По данным МТС, за год доля Samsung выросла на 0,7 п. п. и составила 21,6%.

В 2015 г. Apple была пятой по количеству проданных смартфонов в России, в 2016 г. стала второй, следует из материалов и МТС, и компании – партнера ритейлеров.

Apple активно росла в сегменте от 20 000 до 50 000 руб., а Lenovo, LG и некоторые другие бренды в 2016 г. теряли позиции, констатирует представитель «М.видео» Валерия Андреева. Microsoft не выпускал новых моделей с середины 2016 г., его доля также снизилась, утверждает она.

Максимальный рост в натуральном выражении показали смартфоны в диапазоне 10 000–50 000 руб.: в 2016 г. их продажи выросли более чем на 25% – в частности, за счет новых брендов и моделей с интересными техническими характеристиками, считает Андреева.

Из материалов МТС следует, что доля Microsoft в 2016 г. составила 1,6% против 7,6% годом ранее. Материалы компании – партнера нескольких ритейлеров свидетельствуют, что за год доля Lenovo уменьшилась на 2,6 п. п. и составила 7,9%: компания опустилась на 3-е место со 2-го. Доля LG выросла на 0,6 п. п. и достигла 3,9%.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов объясняет популярность iPhone их доступностью во всех ценовых сегментах свыше 20 000 руб. и большим выбором кредитных программ. IРhone 5s, выпущенный в 2013 г., в 2016 г. стал одним из самых продаваемых, весной были отличные продажи iPhone SE, а на новые флагманские модели – iPhone 7 и iPhone 7 Plus – в «Связном» был ажиотажный спрос, утверждает он.

На рост доли Apple в России повлияла популярность смартфона iPhone 5s с памятью 16 Гб, выпущенного в 2013 г., соглашается гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: до ноября он был самым продаваемым в России смартфоном. Он относительно недорог (около 20 000 руб.) и достаточно функционален, объясняет Кусков: снижение цены позволило купить смартфон тем, кто хотел устройство Apple, но не мог позволить себе его. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в ноябре 2016 г. на iPhone 7 всех типов и модификаций пришлось 2,5% продаж смартфонов в России в штуках, а на iPhone 5s с памятью 16 Гб – 3,8%.

В 2016 г. с рынка ушло несколько популярных моделей Microsoft, а новинок взамен не было – сильно сократился модельный ряд, утверждает сотрудник розничной сети, объясняя провал в продажах марки.

Человек, близкий к Lenovo, объяснял «Ведомостям» уменьшение доли рынка, занятой этой маркой, покупкой Lenovo в 2015 г. компании Motorola. Сейчас идет интеграция бизнеса мобильного подразделения Lenovo c Motorola, вырабатывается совместная модель развития и сложности, неизбежно сопутствующие интеграционным процессам, могли отразиться на продажах, говорил он. Ассортимент новых устройств Lenovo и Motorola пока невелик, отсюда и низкий спрос на эту продукцию, отмечал этот человек осенью 2016 г. Но с выходом новых моделей к концу 2016 г. ситуация может измениться, прогнозировал он тогда.

В 2016 г. доля LG в штуках выросла благодаря продажам смартфонов среднего ценового сегмента, а именно моделей X-серии и К-серии, утверждает представитель компании.

Представители Apple и Microsoft отказались от комментариев.

Представители Lenovo не ответили на вопросы «Ведомостей».