Руководители московских IT-компаний получают около 1 млн рублей в месяц

Ежемесячные оклады гендиректоров IT-компаний Москвы варьируются в диапазоне от 600 000 до 1,4 млн руб. в месяц, в среднем (медианное значение) – 1 млн руб. Об этом говорится в исследовании специализирующегося на IT рекрутингового агентства GlobalCareer (входит в группу Luxoft). Авторы обзора проанализировали компенсационные пакеты топ-менеджеров и руководителей высшего звена в 60 крупнейших компаниях Москвы из секторов IT и телекоммуникаций. Кроме того, статистика средних зарплат также была представлена экспертами, которые общаются с кандидатами на высокие позиции. В фокусе исследования находились компании с годовым оборотом не менее 500 млн руб. Рассматривались как компании со штаб-квартирой в России, так и представительства зарубежных компаний (таких среди участников исследования было 13%).

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