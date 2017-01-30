ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Надбавка для IT

Руководители московских IT-компаний получают около 1 млн рублей в месяц

В среднем это щедрее, чем в других отраслях
Руководители московских IT-компаний получают около 1 млн руб. в месяц
Руководители московских IT-компаний получают около 1 млн руб. в месяц
Designed by Awesomecontent / Freepik

Ежемесячные оклады гендиректоров IT-компаний Москвы варьируются в диапазоне от 600 000 до 1,4 млн руб. в месяц, в среднем (медианное значение) – 1 млн руб. Об этом говорится в исследовании специализирующегося на IT рекрутингового агентства GlobalCareer (входит в группу Luxoft). Авторы обзора проанализировали компенсационные пакеты топ-менеджеров и руководителей высшего звена в 60 крупнейших компаниях Москвы из секторов IT и телекоммуникаций. Кроме того, статистика средних зарплат также была представлена экспертами, которые общаются с кандидатами на высокие позиции. В фокусе исследования находились компании с годовым оборотом не менее 500 млн руб. Рассматривались как компании со штаб-квартирой в России, так и представительства зарубежных компаний (таких среди участников исследования было 13%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике