Создатели игры Pokemon Go заработали $1 млрд за семь месяцев
- Анастасия Голицына
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Игра Pokemon Go принесла своему создателю компании Niantic более $1 млрд всего за семь месяцев с момента запуска в июле 2016 г., следует из данных аналитической компании SensorTower. Это рекордный показатель для мобильных игр за всю историю, отмечают аналитики. Например, игра Clash Royale компании Supercell достигла миллиардного порога за 10 месяцев, за семь месяцев ее создатели заработали $550 млн.
Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности. Цель ее в том, чтобы находить в реальном мире покемонов, а затем тренировать их и участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Сама игра бесплатная – пользователи тратят деньги на покупки внутри игры.
В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов. В Pokemon Go играли даже жители тех стран, где игра не была официально представлена, – например, в России. Пользователи обходили ограничения, скачивая Pokemon Go в магазинах приложений других стран. Так, в Москве летом игроков можно было заметить в центре города, где они собирались в команды, чтобы ловить покемонов вместе. Игра в столице стала настолько массовой, что этим озаботились власти и работодатели: депутаты то и дело предлагали вообще запретить Pokemon Go, а некоторые компании объявляли запрет на игру на территории офисов.
Пик популярности Pokemon Go пришелся на август. Тогда в эту игру ежедневно играло больше 10 млн человек в США. Осенью игра начала терять аудиторию, и, по данным на конец ноября, ее ежедневная аудитория составляет около 280 000 человек. То есть с момента пиковой популярности число американских игроков в покемонов уменьшилось в 35 раз. В России в Pokemon Go продолжают играть несколько десятков тысяч человек, говорили в конце прошлого года представители российских операторов связи.
Аналитическая компания App Annie ранее прогнозировала, что Pokemon Go заработает миллиард долларов до конца 2016 г. Однако уже в сентябре Slice Intelligence сообщила, что число платящих игроков в Pokemon Go сократилось на 79% по сравнению с серединой июля. Но несмотря на падение популярности Pokemon Go все еще зарабатывает $1,5-2,5 млн в день, отмечают аналитики SensorTower. Хотя в июле игра приносила создателям $18 млн в день.