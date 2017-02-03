Создатели игры Pokemon Go заработали $1 млрд за семь месяцев

Игра Pokemon Go принесла своему создателю компании Niantic более $1 млрд всего за семь месяцев с момента запуска в июле 2016 г., следует из данных аналитической компании SensorTower. Это рекордный показатель для мобильных игр за всю историю, отмечают аналитики. Например, игра Clash Royale компании Supercell достигла миллиардного порога за 10 месяцев, за семь месяцев ее создатели заработали $550 млн.

Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности. Цель ее в том, чтобы находить в реальном мире покемонов, а затем тренировать их и участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Сама игра бесплатная – пользователи тратят деньги на покупки внутри игры.

Е.Разумный / Ведомости Мессенджер WhatsApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play по итогам 2016 г., подсчитали аналитики App Annie, отказавшись раскрывать количество загрузок. В мире по количеству скачиваний WhatsApp на втором месте 1/10 М.Стулов / Ведомости Приложение социальной сети «Вконтакте» на втором месте по количеству скачиваний в России 2/10 Е.Раумный / Ведомости Тройку лидеров в российских загрузках замыкает еще один мессенджер - Viber от японского интернет-ритейлера Rakuten. А вот в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в мире Viber не попал 3/10 А.Гордеев / Ведомости На четвертом месте - приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн» 4/10 Д.Абрамов / Ведомости Пятое место снова у соцети - на этот раз у «Одноклассников», входящих в Mail.Ru Group 5/10 М.Стулов / Ведомости Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте 6/10 З.Милявская / Ведомости Приложение для интернет-покупок AliExpress - на седьмом месте 7/10 З.Милявская / Ведомости Еще одно приложение для покупок и поиска недвижимости, услуг и автомобилей в интернете Avito на восьмом месте 8/10 М.Стулов / Ведомости Skype оказался на девятом месте по количеству загрузок в России. В ТОП-10 мировых загрузок приложение не вошло, отмечают в App Annie 9/10 Дмитрий Новожилов / Ведомости Замыкает десятку еще одно приложение для покупок и поиска объявлений в интернете - "Юла" от Mail.Ru Group 10/10

В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов. В Pokemon Go играли даже жители тех стран, где игра не была официально представлена, – например, в России. Пользователи обходили ограничения, скачивая Pokemon Go в магазинах приложений других стран. Так, в Москве летом игроков можно было заметить в центре города, где они собирались в команды, чтобы ловить покемонов вместе. Игра в столице стала настолько массовой, что этим озаботились власти и работодатели: депутаты то и дело предлагали вообще запретить Pokemon Go, а некоторые компании объявляли запрет на игру на территории офисов.

Пик популярности Pokemon Go пришелся на август. Тогда в эту игру ежедневно играло больше 10 млн человек в США. Осенью игра начала терять аудиторию, и, по данным на конец ноября, ее ежедневная аудитория составляет около 280 000 человек. То есть с момента пиковой популярности число американских игроков в покемонов уменьшилось в 35 раз. В России в Pokemon Go продолжают играть несколько десятков тысяч человек, говорили в конце прошлого года представители российских операторов связи.

Аналитическая компания App Annie ранее прогнозировала, что Pokemon Go заработает миллиард долларов до конца 2016 г. Однако уже в сентябре Slice Intelligence сообщила, что число платящих игроков в Pokemon Go сократилось на 79% по сравнению с серединой июля. Но несмотря на падение популярности Pokemon Go все еще зарабатывает $1,5-2,5 млн в день, отмечают аналитики SensorTower. Хотя в июле игра приносила создателям $18 млн в день.