Индийский фонд АФК «Система» провел третью сделку

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund вложился в индийский стартап Wooplr, разработавший мобильную платформу, посвященную женской моде. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к фонду, и подтвердил представитель «Системы» Сергей Копытов. Помимо фонда «Системы» в инвестиционном раунде участвовали индийский фонд Helion Ventures и сингапурский фонд Amereus. Sistema Asia Fund стал ведущим инвестором раунда, в ходе которого Wooplr привлекла более $6 млн, говорит Копытов. Сумму инвестиций АФК он не раскрыл. Близкий к фонду источник знает, что Sistema Asia Fund вложил в Wooplr около $3 млн.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров