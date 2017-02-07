Индийский фонд АФК «Система» провел третью сделку

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund вложился в индийский стартап Wooplr, разработавший мобильную платформу, посвященную женской моде. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к фонду, и подтвердил представитель «Системы» Сергей Копытов. Помимо фонда «Системы» в инвестиционном раунде участвовали индийский фонд Helion Ventures и сингапурский фонд Amereus. Sistema Asia Fund стал ведущим инвестором раунда, в ходе которого Wooplr привлекла более $6 млн, говорит Копытов. Сумму инвестиций АФК он не раскрыл. Близкий к фонду источник знает, что Sistema Asia Fund вложил в Wooplr около $3 млн.