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Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: «Система» следует индийской моде

Индийский фонд АФК «Система» провел третью сделку

Он стал лид-инвестором раунда финансирования на $6 млн в стартап женской моды
«Система» следует индийской моде
«Система» следует индийской моде
Е. Разумный / Ведомости

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund вложился в индийский стартап Wooplr, разработавший мобильную платформу, посвященную женской моде. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к фонду, и подтвердил представитель «Системы» Сергей Копытов. Помимо фонда «Системы» в инвестиционном раунде участвовали индийский фонд Helion Ventures и сингапурский фонд Amereus. Sistema Asia Fund стал ведущим инвестором раунда, в ходе которого Wooplr привлекла более $6 млн, говорит Копытов. Сумму инвестиций АФК он не раскрыл. Близкий к фонду источник знает, что Sistema Asia Fund вложил в Wooplr около $3 млн.

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