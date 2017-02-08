Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Резерв станет фондом

Минкомсвязи хочет прописать фонд универсальной услуги в Бюджетном кодексе

Так оно надеется избежать его нецелевого расходования
За счет фонда развития связи государство планирует подключить больницы к высокоскоростному интернету
За счет фонда развития связи государство планирует подключить больницы к высокоскоростному интернету
ДЕНИС АБРАМОВ / Ведомости

Минкомсвязи предлагает превратить резерв универсального обслуживания, в который все российские операторы отчисляют 1,2% своей выручки, в полноценный целевой фонд. Это следует из проекта федерального закона, который министерство направило в правительство (с документом ознакомились «Ведомости»). Минкомсвязи предлагает переименовать резерв универсальных услуг связи в фонд развития связи и внести корректировки в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить целевое расходование средств, поступающих в фонд, следует из документа.

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