Роскомнадзор даст «Эху Москвы» сменить структуру собственности

Претензии Роскомнадзора к «Эху Москвы» действительно связаны с тем, что у учредителя радиостанции есть компания-иностранный акционер, объяснил «Ведомостям» представитель службы Вадим Ампелонский.

По закону учредителем СМИ не может быть компания с иностранным участием - любым иностранным участием, указывает он. А вот уже у российской компании, которая владеет учредителем СМИ, может быть иностранный акционер или акционеры, но их доля не может превышать 20%, добавил он.

Осенью 2014 г. депутаты Госдумы приняли поправки к закону о СМИ, которые с этого года запрещают иностранным компаниям и гражданам, а также гражданам России с гражданством другой страны контролировать более 20% компании – учредителя СМИ в России. Из-за этого несколько иностранных медиакомпаний были вынуждены продать активы в России. Если СМИ с иностранными акционерами не сменило владельцев до 1 января 2016 г., то по требованию Роскомнадзора оно должно быть лишено регистрации, а его распространение в России запрещено.

«Эхо» получило от Роскомнадзора предупреждение, что нарушает этот закон, сообщил сегодня Life. Гендиректор «Эха» Екатерина Павлова подтвердила это «Ведомостям».

Радиостанция «Эхо Москвы» создана в 1990 г. По данным TNS, в среднем в день ее слушает 2,8 млн жителей России (в апреле – сентябре 2015 г.), 0,8 млн жителей Москвы (в октябре – декабре 2015 г.). Это шестая по популярности радиостанция столицы. Крупнейший владелец «Эха» – холдинг «Газпром-медиа» (66% акций). Прежде оставшимся пакетом владела американская EM Holdings, акционеры которой - главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов, бывший гендиректор Юрий Федутинов, а также бывший медиаолигарх Владимир Гусинский, партнер последнего Игорь Малашенко и несколько других сотрудников «Медиа-моста». У Гусинского и Малашенко помимо российского есть гражданство другой стороны, так что они подпадают под ограничение наравне с иностранцами.

В прошлом году «Эхо» реструктурировало структуру собственности, рассказывал прежде Венедиктов и доля американской компании в ЗАО «Эхо Москвы» снизилась меньше 20%. Ампелонский уточнил, что иностранцы сейчас владеют 19,2% акций этого ЗАО. Но иностранцы не могут владеть напрямую учредителем СМИ, напомнил он.

Партнер DLA Piper Сергей Колчин подтвердил «Ведомостям», что по закону иностранцы не могут напрямую владеть компанией-учредителем СМИ: «Они могут быть только владельцами в компании-акционера такого учредителя». В таком виде норма введена еще в 2014 г., указывает он: «Так что ее неисполнение - недоработка со стороны «Эха». Но и сам закон явно драконовский и противоречит здравому смыслу».

Павлова говорит, что радиостанция будет менять структуру акционеров полностью в соответствие с законодательством, но на это требуется время. Ампелонский говорит, что Роскомнадзор готов пождать: «Фактически требование по иностранному контролю выполнено. Теперь нужно привести документы компании в полное соответствие с законом».