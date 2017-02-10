Роскомнадзор пригрозил закрыть «Эхо Москвы»

Роскомнадзор потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» устранить нарушения закона о СМИ, который запрещает иностранным компаниям выступать учредителями российских СМИ. 31 января ведомство направило соответствующее письмо гендиректору радиостанции Екатерине Павловой, 6 февраля его получил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Мы получили это письмо — и наши юристы работают над ним», — приводит RNS слова Венедиктова.

В документе Роскомнадзора говорится, что один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала в 19,92%, пишет Life. Ведомство отмечает, что перерегистрация ЗАО на нового учредителя поможет устранить нарушения действующего законодательства. Если радиостанция не предпримет никаких действий до 15 февраля, ее работа может быть приостановлена.

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