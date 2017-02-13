Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Вторая отставка за полгода

Из Tele2 уходит финансовый директор

В топ-менеджменте оператора это вторая отставка за последние полгода
Tele2 остается убыточной, следует из отчетности «Ростелекома»
Tele2 остается убыточной, следует из отчетности «Ростелекома»
М. Стулов / Ведомости

«Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) покинет его финансовый и административный директор Людмила Смирнова. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник оператора и подтвердил представитель Tele2 Константин Прокшин. Руководство Tele2 высоко ценит ее достижения на посту главного административного и финансового директора компании, добавляет он. Замену Смирновой еще не нашли, но поиски кандидата на эту должность идут, уточняет Прокшин.

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