«Мегафон» впервые официально подтвердил намерение разделить «Евросеть»

Сделка может состояться уже в этом году, но судьба бренда не определена

На встрече с инвесторами в пятницу топ-менеджмент оператора «Мегафон» подтвердил намерение разделить «Евросеть» на две части, вопрос решится уже в 2017 г. Об этом рассказали «Ведомостям» ее участники. Компания рассчитывает, что ей достанется чуть больше 2000 салонов. Судьба бренда пока не определена, рассказывают собеседники «Ведомостей».

«Евросеть» на паритетной основе принадежит «Мегафону» и «Вымпелкому». Компания давно не отчитывалась. По данным ЕГРЮЛ, общий долг компании «Евросеть-Ритейл» по итогам 2015 г. составил чуть больше 10 млрд руб.

Человек, близкий к «Евросети», рассказывает, что чистый долг компании близок к нулю. По его словам, никаких финансовых проблем компания не испытывает, а вопрос разделения «Евросети» лежит не в этой плоскости.

«Евросеть» на паритетной основе принадлежит «Мегафону» и «Вымпелкому». Компания давно не отчитывалась. По данным ЕГРЮЛ, общий долг компании «Евросеть-ритейл» по итогам 2015 г. составил чуть больше 10 млрд руб.

Об идее разделить «Евросеть» собеседникам «Ведомостей» стало известно еще в прошлом году. Операторы считают более эффективной монобрендовую розницу, условно независимая сеть потеряла смысл, объяснял тогда собеседник «Ведомостей». По мнению другого, бизнес «Евросети» вошел в противоречие с задачами операторов: основной заработок «Евросети» дают телефоны, задача операторов – контракты с абонентами. «Мегафон» хотел бы оставить себе бренд «Евросеть», говорил человек, близкий к партнеру «Вымпелкома», но для этого ему нужно будет взять на себя весь долг компании, считает знакомый топ-менеджеров акционеров «Евросети». А «Мегафон» уже и так заплатил за половину «Евросети» гораздо больше, чем она стоит сейчас, и брать на себя новые обязательства оператор (точнее, его владелец) не желает, объясняет он.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев, представитель «Мегафона» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».