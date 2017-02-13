Телекоммуникации

«Мегафон» впервые официально подтвердил намерение разделить «Евросеть»

Сделка может состояться уже в этом году, но судьба бренда не определена
Е. Разумный / Ведомости

На встрече с инвесторами в пятницу топ-менеджмент оператора «Мегафон» подтвердил намерение разделить «Евросеть» на две части, вопрос решится уже в 2017 г. Об этом рассказали «Ведомостям» ее участники. Компания рассчитывает, что ей достанется чуть больше 2000 салонов. Судьба бренда пока не определена, рассказывают собеседники «Ведомостей».

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«Евросеть» на паритетной основе принадежит «Мегафону» и «Вымпелкому». Компания давно не отчитывалась. По данным ЕГРЮЛ, общий долг компании «Евросеть-Ритейл» по итогам 2015 г. составил чуть больше 10 млрд руб.

Человек, близкий к «Евросети», рассказывает, что чистый долг компании близок к нулю. По его словам, никаких финансовых проблем компания не испытывает, а вопрос разделения «Евросети» лежит не в этой плоскости.

«Евросеть» на паритетной основе принадлежит «Мегафону» и «Вымпелкому». Компания давно не отчитывалась. По данным ЕГРЮЛ, общий долг компании «Евросеть-ритейл» по итогам 2015 г. составил чуть больше 10 млрд руб.

Зачем делить «Евросеть»

Об идее разделить «Евросеть» собеседникам «Ведомостей» стало известно еще в прошлом году. Операторы считают более эффективной монобрендовую розницу, условно независимая сеть потеряла смысл, объяснял тогда собеседник «Ведомостей». По мнению другого, бизнес «Евросети» вошел в противоречие с задачами операторов: основной заработок «Евросети» дают телефоны, задача операторов – контракты с абонентами. «Мегафон» хотел бы оставить себе бренд «Евросеть», говорил человек, близкий к партнеру «Вымпелкома», но для этого ему нужно будет взять на себя весь долг компании, считает знакомый топ-менеджеров акционеров «Евросети». А «Мегафон» уже и так заплатил за половину «Евросети» гораздо больше, чем она стоит сейчас, и брать на себя новые обязательства оператор (точнее, его владелец) не желает, объясняет он.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев, представитель «Мегафона» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

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