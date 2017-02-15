Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: GS Group вернулась из Бангладеш

Российская GS Group выходит из телепроекта в Бангладеш

Закрепиться в Азии за пределами СНГ у российских операторов пока не получается
Продажа доли в RealVU – часть процессов по оптимизации бизнес-структур GS Group
Продажа доли в RealVU – часть процессов по оптимизации бизнес-структур GS Group
Е. Разумный / Ведомости

GS Group выходит из телевизионного бизнеса в Бангладеш – оператора спутникового ТВ Beximco Communication Ltd. (бренд RealVU), начавшего вещание в апреле 2016 г., рассказал представитель GS Group. Группа продала свою долю в RealVU местному инвестору (его название не разглашается), тем самым успешно завершив инвестиционный проект по созданию первого в Бангладеш оператора спутникового ТВ, говорит директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков. RealVU продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group, отмечает он. Продажа доли в RealVU – часть процессов по оптимизации бизнес-структур GS Group в связи с корректировкой стратегии, которая потребовалась, в частности, из-за изменений приоритетов ряда рынков для холдинга, говорит Безруков.

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