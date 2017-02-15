Телекоммуникации

Бизнес «Мегафона» и Vimpelcom в Таджикистане оказался под угрозой

Налоговые претензии чиновников вынуждают компании задумываться об уходе с этого рынка
Налоговое бремя заставило сотовых операторов Таджикистана задуматься о целесообразности ведения бизнеса в республике
Налоговое бремя заставило сотовых операторов Таджикистана задуматься о целесообразности ведения бизнеса в республике
Евгений Разумный / Ведомости

Налоговое бремя заставило сотовых операторов Таджикистана задуматься о целесообразности ведения бизнеса в республике, сообщает агентство Sputnik. Источник агентства рассказывает, что руководство «Таком» («дочка» Vimpelcom в Таджикистане, работает под брендом «Билайн Таджикистан») подумывает о закрытии компании и уходе с рынка сотовой связи страны. По словам собеседника агентства, увеличение налоговых выплат привело к стабильному превышению расходов над доходами.

Собеседники «Ведомостей», близкие к оператору, рассказывают, что судьба таджикского актива еще не определена, но Vimpelcom, как и другие компании, работающие на территории Таджикистана, действительно столкнулся с серьезной угрозой бизнесу и рассматривает различные варианты развития событий.

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В конце января председатель налогового комитета при правительстве РТ Нусратулло Давлатзода на пресс-конференции заявил, что в ходе плановых налоговых проверок в 2016 г. Таджикистан выявил факты сокрытия платежей на крупные суммы в нескольких компаниях. «Дочки» скандинавской Telia Company Tcell и российского «Мегафона» «МЛТ», по словам Нусратулло, задолжали Таджикистану по 155 млн сомони каждая (около $19,5 млн), а «дочка» Vimpelcom - 151,3 млн сомони ($18,9 млн).

Российские операторы не делали заявлений на этот счет. Telia Company сообщила, что считает требования к Tcell незаконными и намерена это обжаловать. В своем сообщении Telia отметила, что налоговые претензии, возникшие по результатам деятельности компании за несколько месяцев, превысили годовую EBITDA Tcell за 2015 г. В сентябре 2016 г. Telia Company анонсировала продажу 60% предприятия, которое контролирует Tcell, второму акционеру - Фонду экономического развития Ага Хана. Сделка должна была завершиться в прошлом году, но власти до сих пор ее не одобрили, «Таком» заявлял, что за 2016 г. компания выплатила налогов на общую сумму $73 млн, при этом заработав общую прибыль на сумму $68 млн.

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Человек, близкий к «Вымпелкому», говорит, что сумма налоговых претензий близка к доходам оператора в регионе. Один из партнеров Vimpelcom и «Мегафона» рассказывает, что они искали совместный выход из сложившейся ситуации и даже обращались с письмами к российским чиновникам - с просьбой посодействовать в разрешении вопроса. Среди адресатов таких писем он называет министра связи Николая Никифорова. Человек, близкий к одному из операторов, рассказал, что операторы направляли письмо в адрес вице-премьера Игоря Шувалова. Он также сообщил, что операторы рассматривали возможность объединения своих бизнесов в совместное предприятие, но отказались от этого варианта.

Весной прошлого года российский министр связи Николай Никифоров посещал Таджикистан. Во время этой поездки обсуждался в том числе и вопрос налоговых выплат российскими операторами, но тогда конкретные претензии высказаны не были, рассказывает федеральный чиновник.

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Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представитель Vimpelcom отказался от комментариев. Представители «Мегафона» и Игоря Шувалова пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

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