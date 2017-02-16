Прошлый год «Яндекса» оказался удачнее позапрошлого

Выручка «Яндекса» в 2016 г. выросла на 27% до 75,9 млрд руб., сообщила компания. В отдельно взятом IV квартале доходы поисковика увеличились по сравнению с тем же периодом 2015 г. на 22%.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 25% до 26,1 млрд руб., скоррективанная чистая прибыль – на 16% до 14,1 млрд руб.

Получается, в 2016 г. выручка «Яндекс» росла заметно быстрее, чем в 2015 г. – тогда она увеличилась на 18%. С другой стороны, IV квартал 2016 г. для компании оказался не таким удачным, как третий: тогда его выручка увеличилась на 25%.

«Особенно успешен был сервис “Яндекс.Такси”: благодаря выходу на новые рынки и развитию технологической инфраструктуры количество поездок в декабре 2016 г. выросло по сравнению с декабрем 2015 г. на 452%, - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора в России Александра Шульгина. - Мы видим большие перспективы развития "Яндекс.Такси", "Яндекс.Маркета" и сервисов объявлений и будем продолжать вкладывать средства в их рост в 2017 г.».

Доходы «Яндекса» растут как за счет увеличения числа платных кликов пользователей на рекламные объявления на сайтах этой компании (плюс 12% в IV квартале 2016 г. к тому же периоду 2015 г.), так и за счет роста средней стоимости такого клика для рекламодателя (плюс 8%).

Поиск с Google

В конце прошлого года «Яндексу» удалось стабилизировать долю в поисковых запросах в рунете, следует из данных Liveinternet. Весь год она падала, но в октябре-ноябре закрепилась на уровне 55,2%, а в декабре даже немного выросла – до 55,3%. Доля в поиске очень важна как для «Яндекса», так и для его главного конкурента Google, ведь поиск – основной источник заработка. Обе компании зарабатывают на рекламе, которую продают в результатах поиска. Чем больше запросов они обрабатывают, тем больше пользователей видят рекламу.

Стремительное падение поисковой доли в прошлом году «Яндекс» объяснял препятствиями, которые чинит Google продвижению поисковика на устройствах, работающих на платформе Android. Google бесплатно распространяет Android среди производителей мобильных устройств, но взамен требует от них предустанавливать свои сервисы, в том числе основной – поиск, сетовали ранее представители «Яндекса». Кроме того, Google запрещал производителям предустанавливать на устройства приложения конкурентов: об этом говорили представители «Яндекса». Позже наличие таких условий в договорах подтвердил суд. Google возражал, что на Android у всех равные условия.

С ростом доли устройств на Android в России росла и доля американского поисковика. Так, в декабре 2015 г. доля Google в рунете составляла 35,5%, через год – 38,4%, т. е. рост составил почти 3 процентных пункта. За тот же период «Яндекс» снизил долю почти на 2 пункта – с 57,2% в декабре 2015 г. до 55,3% год спустя. По данным TelecomDaily, в 2016 г. доля ОС Android в проданных в России смартфонах выросла на 3 п. п. до 88%. А за последние пять лет Android увеличил долю на 23 пункта – с 65 до 88%.

«Яндекс» уже второй год борется с доминированием Google на мобильных устройствах. Компания в феврале 2015 г. пожаловалась на действия конкурента в ФАС. В прошлом году служба признала, что Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке магазинов приложений в России. ФАС присудила поисковику штраф в 438 млн руб. и обязала устранить нарушения – убрать из контрактов с производителями дискриминирующие условия и отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов Google. Американская компания пока предписания не исполнила и продолжает оспаривать действия ФАс в суде.