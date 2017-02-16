Tele2 сократит персонал и изменит структуру в регионах

Это должно снизить расходы: в прошлом году оператор был убыточным

Tele2 готовит трансформацию региональной структуры - передачу части функционала от региональных офисов макрорегионам и сокращение персонала на 10%. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник оператора и подтвердил собеседник, знакомый с менеджером оператора. Цель изменений - сокращение операционных затрат, повышение маржинальности и общей эффективности бизнеса оператора.

Всего в компании работают 7200 человек, включая сотрудников московского офиса.

Tele2 разрабатывает проект новой организационной структуры с октября 2016 г., подтвердил представитель оператора Константин Прокшин. Реформа предполагает переход от распределенной региональной структуры к федерализованной модели управления с централизацией функционала на уровне головного офиса и макрорегионов.

Подразумевает ли реформа сокращение персонала, он не говорит. В этом проекте нет цели сократить персонал или оптимизировать его численность, говорит он. Также в модели нет конкретных целевых показателей по экономии, добавляет Прокшин.

Часть функций, которая раньше была в региональных офисах, переводится на уровень макрорегиональных филиалов, подтверждает Прокшин. Это касается стратегии и управления, в регионах остаются исполнительные функции и совсем локальные операции - например, работа с дилерами и выезды на объекты. Бюджетирование, аналитика, финансовый контроль останутся только на уровне макрорегионов. Этот уровень становится основным ответственным за результаты деятельности подчиненных регионов, а по многим процессам − и главным исполнителем.

По словам Прокшина, основная цель изменений - увеличить эффективность управления издержками и ускорить процесс принятия решений и запуска продуктов и услуг. Полный переход на новую операционную модель планируется осуществить в течение 2017 г.

Tele2 остается убыточной, следует из отчетности «Ростелекома» (владеет 45% Tele2). В III квартале сотовый оператор принес госкомпании 1,3 млрд руб. убытка. «Ростелеком» недоволен этим результатом, хотя его менеджеры отмечали положительную динамику: за первые два квартала 2016 г. его убыток от Tele2 составил 3,5 млрд руб. Это последствия масштабной стройки Tele2 – оператор вышел в Москву и строил сети 3G/4G в регионах, объясняли топ-менеджеры «Ростелекома».

Начиная с III квартала 2016 г. Tele2 перестала публиковать отчетность. Однако «Ведомости» узнали, что выручка Tele2 в III квартале 2016 г. выросла на 14-14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В предыдущие кварталы 2016 г. показатель также рос, но не такими быстрыми темпами.

Одной из целей новой стратегии оператора станет возврат инвестиций акционерам, заявил в январе гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Начиная с III квартала 2016 г. компания перестала публиковать отчетность, однако по итогам 2015 г. свободный денежный поток стал отрицательным и составил минус 19,1 млрд руб. Время, когда компания выйдет на положительный свободный денежный поток, «не за горами», сообщил сегодня Эмдин. При этом с учетом выхода на новый для оператора рынок произойдет это «чуть позже». Целевых показателей операционных результатов он не раскрыл.

Скорее всего, подобная программа позволит на горизонте ближайших двух лет удержать ряд статей преимущественно «общехозяйственных и административных расходов» от значительного роста, считает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. При прочих равных это поддержит рентабельность на уровне операционной прибыли на фактически стагнирующем рынке.

В отчетности компании за 2015 г. говорится о том, что суммы вознаграждений работникам и соответствующие социальные отчисления составили 9,411 млрд руб. Вероятно, 10%-ное урезание коснется по большей части этой статьи, предполагает Нигматуллин. Скорее всего, качество услуг при сокращении и централизации сильно не упадет, поскольку экспансия в Москву и развитие data-сервисов дает возможность использовать в альтернативные методы взаимодействия с клиентами, такие как общение в чате, развитие мобильных приложений с расширенным функционалом и т. п., перечисляет Нигматуллин.