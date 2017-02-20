ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Страховка от электронной личности

Европарламент предложил страховать ответственность беспилотных автомобилей

Самостоятельные роботы обретут электронную личность
Ущерб от самостоятельных роботов вроде беспилотных автомобилей Европарламент предлагает покрывать из специального фонда
Ущерб от самостоятельных роботов вроде беспилотных автомобилей Европарламент предлагает покрывать из специального фонда
Katsumi-Kasahara / AP

Европарламент решил, что робототехника регулируется недостаточно, и в прошлый четверг принял резолюцию для Еврокомиссии (готовит законопроекты по решениям Европарламента). Европарламент предлагает подумать над специальным правовым статусом электронной личности для сложных роботов, принимающих самостоятельные решения, – тогда на них можно будет возложить ответственность за возмещение причиненного ими ущерба. Наиболее срочно в регулировании нуждается сектор беспилотных автомобилей, говорится в резолюции Европарламента.

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Одно из предложений евродепутатов – по аналогии с автострахованием создать специальный фонд, из которого бы возмещался ущерб, когда нет привычного страхового покрытия. Европарламент призвал страховые компании разрабатывать новые продукты, соответствующие развитию робототехники. Сейчас автостраховка покрывает лишь человеческие действия и ошибки, а система страхования для роботов должна учитывать всю возможную ответственность.

В пояснительной записке Европарламента к заседанию Еврокомиссии отдельно оговаривается страховая схема и фонд для беспилотных автомобилей, но предложение касается не только автомобилей: страховать стоит деятельность автономных роботов в принципе. Предстоит решить, делать ли общий страховой фонд для всех автономных роботов или выделить индивидуальные фонды для каждой категории роботов; нужно определить также, как собирать страховую премию: сразу всю при введении робота в строй или периодическими платежами за все время его работы. Взносы в фонд смогут снижать ответственность производителей, программистов, владельцев или пользователей роботов, пишет Европарламент.

Беспилотник Ford

Ford Motor обещает представить первый полностью самоуправляемый автомобиль к 2021 г. Предполагается, что сначала Ford предоставит такие машины в распоряжение таксопарков и компаний типа Uber и Lyft. В разработку искусственного интеллекта автоконцерн вложит $1 млрд.

Предложение Европарламента страховать ущерб от действий роботов не будет распространяться на промышленных роботов на заводах, объясняет вице-президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская: они много лет работают по четко определенным процедурам и вопросов с ответственностью не возникает. Автономные же роботы работают в непредсказуемой среде, поэтому появление такой страховки Конюховская считает оправданным.

«Дочка» Alphabet представила обновленную систему искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей

Беспилотные автомобили открывают новый юридический мир, уверена президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В случае с обычными автомобилями ответственность за инцидент, скорее всего, будет нести сидящий внутри машины. Но беспилотный автомобиль – программно-аппаратный комплекс, на принятие решений которым влияет множество сторон, объясняет Ускова: и производитель самого автомобиля или специального оборудования, и разработчик системы искусственного интеллекта для него, и сервис, которым он обслуживается, и владелец автопарка, к которому он приписан. По мнению Усковой, найти среди них виновника будет непросто, поэтому страхование ответственности за решения беспилотника целесообразно как минимум до того, как наработается прецедентная база – а это займет не менее 10 лет.

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В России над созданием беспилотного автомобиля одновременно трудятся несколько групп. В феврале 2015 г. «Камаз» анонсировал партнерство с IT-компанией Cognitive Technologies, которая должна была создать систему искусственного интеллекта, а «Камаз» бы доработал для нее автомобиль. Партнеры сообщали, что выпустят беспилотник к 2025 г. Западные аналоги рассчитаны на идеальные дороги, Cognitive Technologies обещала, что научит беспилотный «Камаз» ориентироваться на дороге и без разметки. «Яндекс» в партнерстве с тем же «Камазом» и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный институт» с лета 2016 г. работает над проектом городского микроавтобуса без водителя – беспилотного транспортного средства для перевозки 10–12 человек, которое можно будет использовать и в индивидуальном порядке как такси.

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