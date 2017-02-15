«Яндекс» хочет разрабатывать беспилотные автомобили

«Яндекс» намерен заняться разработкой технологии беспилотного автомобиля. Это следует из опубликованного на сайте компании объявления о вакансии разработчика-исследователя. Ему предстоит заниматься распознаванием светофоров, знаков, полос и разметки, машин и других участников дорожного движения. Также «Яндекс» хочет научиться сопоставлять поток входящих данных с камер и радаров, моделировать окружающие объекты, следить за ними и предсказывать поведение, а также планировать и исполнять маневры, говорится в сообщении.

Компания хочет сделать перемещение людей по городу безопаснее и удобнее, «Яндекс» стремится стать одной из первых в мире компаний, создавших технологию беспилотного управления автомобилем, следует из сообщения.

«Яндекс» не раскрывает, какой конкретно автомобиль станет беспилотным. Проектом городского микроавтобуса без водителя компания занимается с лета прошлого года: об этом сообщали сам «Яндекс» и его партнеры - «Камаз» и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный институт» (НАМИ). Участники проекта собирались создать беспилотное транспортное средство для перевозки 10–12 человек, которое можно будет использовать и в индивидуальном порядке, как такси. Но опубликованная «Яндексом» вакансия касается отдельного проекта, уточнил представитель компании.

Параллельно «Камаз» работает над беспилотным грузовиком. В феврале 2015 г. автозавод анонсировал партнерство с IT-компанией Cognitive Technologies, которая должна была создать систему искусственного интеллекта, а «Камаз» бы доработал для нее автомобиль. Партнеры сообщали, что намерены выпустить свой автомобиль к 2025 г. Он должен был работать в разных погодных условиях (за исключением плохой видимости в терминах правил дорожного движения), распознавать пешеходов и другие автомобили, препятствия на дороге, дорожные знаки и сигналы светофора. Западные аналоги рассчитаны на идеальные дороги, Cognitive Technologies научит беспилотный «Камаз» ориентироваться на дороге в отсутствие разметки, обещал в феврале 2015 г. представитель компании.

Есть у «Яндекса» и зарубежные конкуренты.

Ford Motors обещает представить свой первый полностью самоуправляемый автомобиль к 2021 г. Предполагается, что сначала Ford предоставит такие машины в распоряжение таксопарков и компаний типа Uber и Lyft.

В разработку искусственного интеллекта автоконцерн вложит $1 млрд.

В январе компания Waymo, принадлежащая Alphabet (в прошлом – Google) и занимающаяся разработкой технологий роботизированного управления автомобилем, представила собственный набор датчиков, который должен обеспечивать необходимые данные для беспилотных машин. Цель Waymo – стать поставщиком систем искусственного интеллекта для служб такси, логистических компаний, общественного и личного транспорта. Так Waymo избавит их от необходимости инвестировать в разработку собственных аналогичных продуктов.

На выставке в Детройте уже четыре автопроизводителя – Tesla Motors, BMW, Ford Motor и Volvo Cars – пообещали появление на дороге полностью беспилотных автомобилей в течение следующих пяти лет

Представитель «Яндекса» отказался раскрывать подробности проекта.