Uber перенес испытания беспилотных такси в Аризону

Компания Uber Technologies Inc. перенесла испытания беспилотных такси в Аризону после того, как регуляторы штата Калифорния отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.

«Наши машины были вывезены в Аризону на грузовиках, - говорится в сообщении компании. - Следующие несколько недель мы будем развивать нашу систему самоуправляемых автомобилей здесь».

Uber получил поддержку губернатора штата Дага Дуки. Он написал в своем Twitter: «Калифорния, может, вас и не хочет, а Аризона хочет!»

Как сообщалось, власти Калифорнии пригрозили Uber судебным преследованием в том случае, если компания не получит специального разрешения для своих испытаний беспилотных такси. Однако руководство Uber не намеревалось исполнять требования властей.