В Калифорнии требуют прекратить эксперимент Uber с беспилотными такси

Власти Калифорнии пригрозили компании Uber судебным иском, если она не прекратит эксперимент с беспилотными такси на улицах Сан-Франциско, начатый в среду, сообщает BBC.

Уже через несколько часов после начала эксперимента департамент Калифорнии по регистрации транспортных средств направил компании письмо, в котором назвал ее действия незаконными.

Чиновники указали, что Uber не получила специального разрешения на тестирование беспилотных транспортных средств.

В Uber утверждают, что разрешение не требуется, поскольку за рулем самоуправляемых такси все равно сидит водитель, который следит за системами управления и готов вмешаться в случае трудной ситуации на дороге.

Эксперименты с беспилотными автомобилями в настоящий момент проводит ряд крупных компаний из разных стран мира. В частности, над такими проектами работают Google в сотрудничестве с Lexus, а также LG в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Uber оказалась в числе первых компаний, решивших задействовать самоуправляемые машины при заказе такси, несмотря на то что еще пару лет назад один из менеджеров Uber – Райан Грейвз называл идею автомобилей без водителя «пустой затеей».

С сентября этого года несколько «беспилотников» Uber начали курсировать по улицам Питсбурга в штате Пенсильвания. Пассажиры имеют полное право отказаться от такой поездки, потребовав обычную машину с водителем.