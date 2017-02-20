Поисковики впервые согласились понижать позиции пиратских сайтов

Поисковые системы Google и Bing (принадлежит Microsoft) будут понижать в поисковой выдаче в Великобритании сайты с пиратским контентом, сообщает BBC. Соответствующее соглашение эти компании подписали с британским правительством и ведущими правообладателями. Такого рода добровольный кодекс подписан между технологическими компаниями и владельцами прав впервые. Он начнет действовать с 1 июня 2017 г. Кроме пиратских сайтов соглашение будет распространяться на ресурсы, на которых обнаружена оскорбительная информация.

Эта инициатива внедряется в стране одновременно с другими антипиратскими мерами, отмечает BBC. Представитель Google сообщил, что это соглашение позволит проверить действенность уже работающих способов борьбы с пиратством вместо того, чтобы вводить новые. По данным BBC, переговоры между правообладателями и интернет-компаниями по этому вопросу вел британский Офис по интеллектуальной собственности при содействии Департамента культуры, медиа и спорта. В переговорах также участвовал телекоммуникационный регулятор Ofcom, чьей задачей было изучить методы, с помощью которых британские пользователи могли бы избежать нелицензионного контента в сети.

В Великобритании уже действует ряд мер по борьбе с пиратством фильмов и музыки в сети – блокировка пиратских сайтов по решению суда, попытки предотвратить размещение рекламы на таких ресурсах и др. По словам Эдди Левитена, директора Альянса интеллектуальной собственности, многие люди пользуются пиратскими сайтами невольно, просто находя их в поисковых системах. «Мы хотим сделать так, чтобы сайты, появляющиеся в первых строчках поисковой выдачи, были только легальные ресурсы».

Сейчас поисковые системы удаляют ссылки из выдачи по требованию правообладателей. Но владельцам прав этого недостаточно, так как процесс удаления занимает время, за которое пиратский сайт может успеть получить существенную аудиторию, выложив на свои страницы, например, свежую голливудскую премьеру. В России правообладатели тоже пытаются добиться от поисковиков удаления из выдачи ссылок на пиратские сайты либо понижения позиций таких ресурсов. Но они пытаются сделать это законодательно: в прошлом году рабочая группа при Роскомнадзоре разработала соответствующий законопроект, но до Госдумы он пока не дошел.