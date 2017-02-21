Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Провода федерального значения

Минкомсвязи и ФАС просят мэрию Москвы повременить с демонтажем воздушек

Это первое вмешательство федеральных ведомств в спор
Судьбой московских проводов заинтересовались федеральные ведомства
Судьбой московских проводов заинтересовались федеральные ведомства
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала правительству Москвы в течение двух недель создать рабочую группу для разрешения споров вокруг переноса воздушных линий связи в канализацию. В понедельник на заседании экспертного совета по вопросам связи при ФАС об этом сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. Помимо представителей правительства Москвы и ФАС в рабочую группу должны войти представители операторов, Минкомсвязи и Роскомнадзора. До сих пор в аналогичных обсуждениях в мэрии операторы не участвовали, говорят сотрудники нескольких компаний связи. Интересы операторов на этих обсуждениях представляет департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии, говорится в письме заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова в Ассоциацию компаний связи.

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