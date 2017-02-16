Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Северный округ готовит кусачки

Власти Москвы готовы срезать более 500 линий связи с домов на севере города

Это может быть самый масштабный демонтаж в истории «длинных кусачек»
Власти Москвы готовы срезать более 500 воздушных линий связи с домов на севере города
Власти Москвы готовы срезать более 500 воздушных линий связи с домов на севере города
Е. Разумный / Ведомости

Начиная с понедельника, 20 февраля, городские власти начнут демонтаж кабельных линий на севере Москвы. В среду об этом сообщил первый заместитель префекта Северного административного округа (САО) Антон Велиховский на встрече с операторами связи, на которой присутствовал корреспондент «Ведомостей». По подсчетам префектуры, 549 воздушных линий расположены на крышах домов округа незаконно. У «Ростелекома» таких линий 46, у «Акадо» и «Вымпелкома» – 22 и 14 соответственно, сообщил Велиховский.

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