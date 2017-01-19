NetByNet потребует в суде признать демонтаж воздушных линий связи незаконным

С октября по декабрь 2016 г. линии связи оператора были демонтированы управляющими компаниями домов в четырех московских районах – Рязанском, Нижегородском, Выхине и Лефортове

Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Провайдеры вступают в битву за воздух

В январе «дочка» «Мегафона», оператор NetByNet, подала несколько исков к Государственной жилищной инспекции Москвы, следует из картотеки Московского арбитражного суда. Оператор требует признать незаконными предписания инспекции демонтировать воздушные линии связи, объяснила представитель NetByNet Екатерина Попова.

С октября по декабрь 2016 г. линии связи оператора были демонтированы управляющими компаниями домов в четырех московских районах – Рязанском, Нижегородском, Выхине и Лефортове. Из-за этого без связи осталось несколько десятков компаний и более 700 физических лиц, говорит Попова. Если суд удовлетворит иски, NetByNet готова потребовать от виновных лиц возмещения причиненного ущерба. Свой ущерб оператор оценивает в несколько миллионов рублей – они были потрачены на восстановление сетей связи, демонтированных по предписаниям Мосжилинспекции.

По оценке, которую приводил бывший президент «Акадо» Виктор Кореш, в Москве около 25 000 км воздушных линий связи, перенести их в кабельную канализацию будет стоить 80 млрд руб.

Предписания Мосжилинспекции не соответствуют законодательству России и нарушают права и законные интересы как абонентов, так и операторов связи, говорит Попова. Закон «О связи» предусматривает право операторов связи размещать линии связи, средства связи и сооружения связи на объектах инфраструктуры. Следовательно, запреты на эксплуатацию или использование линий связи воздушным способом могут быть установлены только федеральными нормативными правовыми актами, рассуждает представитель оператора.

Управляющие компании срезали кабели не только у NetByNet, но и у других операторов. «Вымпелком» в 2016 г. фиксировал обрезы кабелей в нескольких десятках домов в тех же Выхине, Рязанском и Нижегородском районах, перечисляет представитель оператора Анна Айбашева. Перенос этих кабелей под землю включен в московскую программу благоустройства «Моя улица», по которой должно быть реконструировано 4000 столичных улиц. Программа рассчитана на 2015–2018 гг. и включает помимо демонтажа воздушных линий связи обновление тротуаров, фасадов, расширение пешеходных зон, создание велосипедных дорожек, освещение, посадку деревьев.

Глубина падения Если в Москве будет решено перекладывать кабели в канализацию, NetByNet придется переместить туда около 50% своей сети. Затраты на это будут сопоставимы с выручкой оператора за два года, говорила Попова.

Перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи чреват снижением качества связи, приостановкой развития инфраструктуры и репутационными рисками для операторов, считает Айбашева. Планирует ли сам «Вымпелком» подать иск к Мосжилинспекции, она говорить отказалась.

С осени прошлого года демонтаж воздушных кабельных линий и отключение от электропитания установленного в жилых домах оборудования стало частым явлением, говорит директор по эксплуатации «Акадо» Михаил Медриш. Демонтажу подвергаются линии связи, надлежащим образом построенные и сданные в эксплуатацию, зарегистрированные в Роскомнадзоре и имеющие маркировку, негодует он, в каждом случае демонтажа оператор фиксирует ситуацию и обращается в полицию. В суды «Акадо» пока не обращалась, но рассматривает такой вариант, сообщил Медриш.

Закон в сложившейся ситуации однозначно находится на стороне операторов связи, считает старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Понаморева. Проведенные без нарушения законодательства сети, находящиеся в собственности операторов, действительно не могут быть демонтированы по решению органов местного самоуправления, если это решение противоречит федеральному законодательству. Изменения же в региональном законодательстве Москве вряд ли помогут: его нормы не могут вступать в противоречие с федеральным законодательством, говорит она: если линии связи проведены без нарушений федерального закона, то с большой степенью вероятности суд займет сторону операторов.

Городу, считает Понаморева, придется не только возместить расходы, связанные с переносом линий в коллекторы, но и компенсировать убытки.

В данной ситуации конфликт с большой долей вероятности будет разрешен вне зала суда по соглашению сторон, иски операторов же являются в большей степени мерой давления на московские власти, рассуждает Понаморева.

Предписания органов муниципального образования о демонтаже воздушных линий не соответствуют федеральному законодательству о связи, говорит и управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов. Единственным условием, установленным законом для размещения и эксплуатации средств связи, является договор с собственником объекта, объясняет он.

Скорее всего оператору важна не столько компенсация ущерба, сколько возможность продолжать использовать существующую инфраструктуру, полагает партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. В арбитражном суде шансов выиграть у оператора почти нет, не соглашается он с мнением коллег. Основной довод NetByNet касается норм закона «О связи», но, как показывает судебная практика, администрация Москвы, как правило, «перешагивает» через федеральное регулирование, соответствующим образом его трактуя. Единственный способ обжалования ситуации – через антимонопольную службу, уверен Боломатов: она потребует от городских властей предоставить возможность проложить кабель под землей на рыночных условиях.

Представитель Мосжилинспекции не ответил на запрос «Ведомостей».