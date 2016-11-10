Москва разработает правила размещения воздушных линий связи

Что делать с воздушными линиями связи, московские чиновники обсуждают не первый год

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить поправки в закон о благоустройстве Москвы, регламентирующий прокладку воздушных кабелей. Это следует из протокола заседания с участием руководителей профильных подразделений городского правительства, с ним ознакомились «Ведомости».

Поручение дано заместителю мэра Петру Бирюкову, курирующему вопросы ЖКХ и благоустройства, и руководителю городского департамента топливно-энергетического хозяйства Павлу Ливинскому. Им также поручено подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях Москвы, предусматривающие штрафы за несанкционированную прокладку воздушных линий.

Правительство Москвы действительно рассматривает вопрос о введении воздушных кабелей, в том числе линий связи, в правовое поле, подтвердил источник в мэрии. В ходе обсуждения с участием профильных городских служб и ведомств, в частности, было решено, что полного демонтажа воздушных линий связи в ближайшее время не будет - снимать их будут в местах, благоустроенных по программе «Моя улица» и только там, где построена необходимая для этого кабельная канализация, уверяет этот человек. По его словам, планируется, что на других улицах и внутри кварталов кабели снимать не будут.

Исключение составят объекты, действительно представляющие опасность для окружающих: линии длиной свыше 100 м, кабели, закрепленные на ненадежных и аварийных опорах и т. п., бесхозные провода, утверждает собеседник «Ведомостей». Возможность введения штрафов за несанкционированную прокладку проводов он прокомментировать затруднился.

По данным Мосжилинспекции, в Москве насчитывается более 250 000 воздушных кабельных линий и сетей, проложенных в многоквартирные дома. Треть из них не имеет какой-либо технической документации, проложена и смонтирована с нарушением технологии, следует из сообщения ведомства.

По оценке департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, на линии связи приходится 60% воздушных проводов в Москве. 30% воздушных линий связи можно отнести к аварийным или бесхозным, отмечает представитель ДИТ Елена Новикова.

Что делать с воздушными линиями связи, московские чиновники обсуждают не первый год - до сих пор речь шла о демонтаже таких линий и переносе их в кабельную канализацию. В 2014 г. руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предупредил Собянина, что утверждение правительством Москвы правил, обязывающих прокладывать все линии связи и электропередачи в городе под землей, станет нарушением антимонопольного законодательства. В 2015 г. в ответном письме Собянин заверил ФАС, что московские власти при благоустройстве города не станут демонтировать воздушные линии связи без согласия провайдеров. В сентябре 2016 г. представители «Вымпелкома» и «дочки» «Мегафона» NetByNet сообщили о демонтаже их линий в Выхине и Сокольниках. При этом по крайней мере два оператора получили от префектуры Юго-Восточного округа Москвы предписания демонтировать и перенести в кабельную канализацию часть линий связи до 14 декабря 2016 г.

Как таковых правил размещения воздушных линий сейчас нет - основанием для их строительства является проект, согласованный оператором с управляющей компанией, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Введение таких правил можно приветствовать, считает он. Штрафы за несанкционированную прокладку, возможно, тоже нужная мера: они дисциплинируют провайдеров и избавят Москву от хаотического нагромождения проводов, отмечает Мирзабеков. Но прежде чем их применять, следует провести тщательную инвентаризацию воздушных линий и утвердить правила их размещения, говорит он.

По оценке Мирзабекова, прокладка 1 км кабеля в московской кабельной канализации (с учетом оформления разрешительной документации) стоит до 200 000 руб.

Воздушные линии связи крупных операторов, включая «Ростелеком», и так находятся в правовом поле: при строительстве этих линий была получена вся разрешительная документация, монтаж проводился в строгом соответствии с нормами и правилами, утверждает представитель «Ростелекома». Перенос воздушных линий в подземную канализацию должен происходить в строгом соответствии с существующим законодательством, в том числе в части компенсации затрат, считает он.