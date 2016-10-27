Проблему воздушных линий связи планируется обсудить в пятницу у мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу готовится провести совещание по воздушным линиям связи в Москве, знают источники в двух операторах, работающих на столичном рынке. Совещание по вопросу «размещения радиоэлектронных средств и линий связи на крышах и внешних поверхностях зданий и опорах линий электропередачи» в самом деле планируется, следует из предложений, направленных руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Павлом Ливинским заммэру Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Бирюкову («Ведомости» ознакомились с документом). О планах провести такое совещание знает сотрудник департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

На встрече будет рассматриваться возможность полной ликвидации воздушных линий связи в Москве, утверждает источник, знакомый с ходом подготовки совещания. К участию в совещании приглашены руководители сразу шести московских структур, которые так или иначе могут быть задействованы в случае демонтажа, говорит он. Как следует из документа, к мэру пригласят руководителей департамента информационных технологий, топливно-энергетического хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, главного контрольного управления, Мосжилинспекции, объединения административно-технических инспекций и московского управления Роспотребнадзора.

В октябре операторы уже сетовали на демонтаж воздушных линий связи без их согласия. В начале октября управляющие компании на востоке и юго-востоке Москвы по представлению Мосжилинспекции начали срезать воздушные кабели связи, рассказывала «Ведомостям» представитель «дочки» «Мегафона» – NetByNet Екатерина Попова. Тогда без согласия оператора были демонтированы линии в Сокольниках и Выхине – без связи на время осталось 2800 абонентов. Демонтаж своих кабелей заметили и в «Вымпелкоме». Линии были срезаны у нескольких десятков домов в Выхине, сообщил региональный директор Московского региона компании Сергей Рубцов. Затем префектура Юго-Восточного административного округа Москвы (ЮВАО) предписала операторам демонтировать и перенести в кабельную канализацию часть линий связи до 14 декабря 2016 г. Это следовало из писем, разосланных зампрефекта ЮВАО Евгением Афанасенковым («Ведомости» ознакомились с письмами, направленными двум провайдерам). Демонтаж угрожает воздушным кабелям не только на юге и юго-востоке Москвы, предупреждал сотрудник одного из операторов. Он утверждает, что предписания о демонтаже были направлены в ДЕЗы нескольких районов на севере и северо-западе столицы.

Золотые кабели По оценке, которую ранее приводил бывший президент «Акадо» Виктор Кореш, в Москве около 25 000 км воздушных линий связи. Стоимость их переноса в канализацию он оценивал ориентировочно в 80 млрд руб.

Представители «Вымпелкома», NetByNet и «Ростелекома» о подготовке совещания в мэрии ничего не знают. После получения предписания префектуры NetByNet не получала никакой новой информации по этой проблеме, говорит Попова. Новых случаев демонтажа кабелей также не было. По ее словам, если в Москве будет решено перекладывать кабели в канализацию, NetByNet придется переместить туда около 50% своей сети – затраты будут сопоставимы с выручкой оператора за два года. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка NetByNet составила 5,2 млрд руб. Попова сомневается, что мэрия решит демонтировать линии по всей Москве. Такое решение вызовет возмущение со стороны москвичей, считает она.

По словам представителя «Ростелекома», в 2016 г. в результате обрезов воздушных линий услуги связи были недоступны более чем в 100 000 квартир. Демонтаж линий, не согласованный с операторами, наносит материальный ущерб «Ростелекому», а также негативно влияет на имидж компании и причиняет неудобства абонентам, говорит он. «Ростелеком» считает такие действия неприемлемыми, резюмирует его представитель.

«Вымпелком» обеспокоен ситуацией в Выхине, когда в результате демонтажа без услуг интернета и ТВ оставалось несколько десятков домов, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Угроза повторения подобных случаев вызывает у нее крайнее беспокойство – клиентов безальтернативно оставляют без связи, а те винят в этом оператора. При этом сама программа по переводу кабелей в канализацию не предусматривает как компенсации операторам, так и технических условий для ее выполнения, замечает Айбашева. «Вымпелком» открыт к диалогу, но его не устраивают несистемные методы решения этого вопроса, от которых страдают москвичи.

Представитель «Акадо» обеспокоен ситуацией демонтажа кабелей, но подробности предстоящего совещания ему не известны. По его расчетам, перенос сетей в канализацию по финансовым затратам сопоставим со строительством сетей с нуля. Необходимо решить вопрос с компенсацией затрат операторов, делает он вывод. Также необходимо урегулировать тарифы на аренду канализации, чтобы не допустить монополизма. Кроме того, демонтаж кабелей может на неопределенное время лишить абонентов доступа к интернету и телевидению, которые несут важную социальную функцию. Между тем по закону оператор связи обязан обеспечивать абонентов качественными услугами связи 24 часа в сутки, напоминает представитель «Акадо».

Представители мэрии, ДИТа и Мосжилинспекции не ответили на запрос «Ведомостей». Представители департаментов топливно-энергетического хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы отказались от комментариев. Ранее представитель Мосжилинспекции опровергал факт демонтажа воздушных линий.