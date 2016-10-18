В Москве демонтируют воздушные линии связи

Из-за этого несколько тысяч московских квартир на время остались без интернета

С начала октября 2016 г. управляющие компании на востоке и юго-востоке Москвы по представлению Мосжилинспекции начали срезать воздушные кабели связи - об этом «Ведомостям» рассказала представитель «дочки» «Мегафона» NetByNet Екатерина Попова. В частности, на прошлой неделе без согласия оператора были демонтированы линии в Сокольниках и Выхине - в результате без связи на время остались 2800 абонентов, утверждает она. При этом в 10 домах, где NetByNet восстановил связи, сети были обрезаны повторно, возмущается Попова.

В результате демонтажа без фиксированного интернета и ТВ оставались несколько десятков домов в Выхине, но специалисты «Вымпелкома» максимально оперативно восстановили в них связь, передал «Ведомостям» региональный директор его московского региона Сергей Рубцов.

С уведомлением о демонтаже, выданном ДЕЗом Выхино нескольким операторам, и предписанием жилищной инспекции по юго-восточному округу Москвы ДЕЗу ознакомились «Ведомости». Из него следует, что воздушные линии связи размещены в нарушение Жилищного кодекса без согласия собственников жилья. Это письмо и уведомления по множеству других районов Москвы получал и крупный работающий в Москве фиксированный оператор, говорит его сотрудник. Выдача таких уведомлений сопровождается демонтажем сетей, сетует этот человек.

По словам представителя «Ростелекома», с начала 2016 г. в Москве из-за несогласованного с операторами демонтажа воздушных кабелей доступ к услугам связи (в том числе кабельного ТВ) был нарушен в домах, где проживает примерно 100 000 пользователей. Это наносит «Ростелекому» как материальный, так и имиджевый ущерб, сетует он.

Представитель Мосжилинспекции опровергает демонтаж воздушных линий. Сейчас прорабатываются мероприятия по переносу в подземное исполнение всех воздушных кабелей на многоквартирных домах на улицах, охваченных программой реконструкции «Моя улица», говорит он.

«Искрателеком» не пострадал от демонтажа воздушных линий - компания активно переносит их в кабельную канализацию, рассказывает ее гендиректор Алхас Мирзабеков. Сейчас перед демонтажом городские службы уведомляют об этом операторов, отмечает он. Возмущение участников рынка можно понять - ведь нормативных документов, однозначно запрещающих использование воздушных каналов, нет, утверждает Мирзабеков. По его словам, строительство 1 км кабельной канализации в Москве (с учетом оформления разрешительной документации) стоит до 200 000 руб.

Если в Москве будет решено перекладывать кабели в канализацию, NetByNet придется переместить туда около 50% своей сети - затраты на это будут сопоставимы с выручкой оператора за два года, посчитала Попова. Финансовые показатели NetByNet не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка NetByNet составила чуть более 5,2 млрд руб.

Вопрос о демонтаже воздушных линий связи и переносе их в кабельную канализацию московские чиновники и операторы обсуждают не первый год - но ранее до масштабного уничтожения коммуникаций не доходило. В 2014 г. руководитель ФАС Игорь Артемьев в письме мэру Москвы Сергею Собянину предупредил, что утверждение правительством Москвы правил, обязывающих прокладывать все линии связи и электропередачи в городе под землей, станет нарушением антимонопольного законодательства и ограничит конкуренцию между операторами. В 2015 г. в ответном письме Собянин заверил ФАС, что московские власти, занимаясь благоустройством города, будут строго придерживаться законодательства и не станут демонтировать воздушные линии связи без согласия провайдеров. «Если провайдер не захочет снимать воздушную линию, она останется на месте», - говорила тогда замначальника управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева.

Руководитель по антимонопольному праву и закупкам «Мегафона» Дмитрий Абрамов считает, что действия московских управляющих компаний можно трактовать как нарушение закона «О связи», гласящего, что затраты на перенос линий связи лежат на его организаторах, и Кодекса об административных правонарушениях. По его словам, по программе «Моя улица» вдоль московских дорог прокладывается кабельная канализация - но доступ к ней стоит в 3 раза дороже, чем к коммуникациям городского монополиста, МГТС. Размещение 1 м в канализации МГТС, по опубликованным тарифам, для операторов стоит 5,3 руб. в месяц без НДС. По словам Абрамова, «Мегафон» и NetByNet пытается нормализовать ситуацию в ходе обсуждения вопроса с московскими властями.

«Вымпелкому» понятны вопросы совершенствования внешнего вида улиц, он открыт к диалогу со всеми, кто участвует в решении этого вопроса, но его не устраивают несистемные методы его решения, говорит Рубцов.