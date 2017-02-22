Китайская Lenovo прекращает выпуск смартфонов под брендом Motorola

Теперь все ее смартфоны будут продаваться под маркой Lenovo moto

Все смартфоны Lenovo будут продаваться под брендом Lenovo moto, производство смартфонов под другими наименованиями (Vibe, Motorola и др.) прекращается, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор мобильного подразделения Lenovo в регионе Восточная Европа Алексей Клочков. Новые смартфоны под брендом Lenovo moto будут представлены 26 февраля, говорит он.

Lenovo выкупила Motorola Mobility у Google за $2,91 млрд в 2014 г. По данным Gartner, объединенная компания не входит в пятерку мировых лидеров по поставкам смартфонов (3, 4 и 5-е места занимают другие китайские компании – Huawei, Oppo и BBK). Из материалов Lenovo, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что компания отводит себе 4-е место на мировом рынке смартфонов (не считая Китая).

В России же Lenovo на 3-м месте по итогам 2016 г. (по данным МТС): доля Lenovo (без Motorola) на российском рынке смартфонов составила чуть более 8% по количеству проданных устройств. Компания уступила лишь Samsung (21,6% продаж смартфонов в России) и Apple (11,1%). По данным компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров, в декабре 2016 г. аппараты Lenovo занимали 7,5% российского рынка смартфонов в штуках, тогда как аппараты под брендом Motorola – чуть более 0,3%.

За год доля Lenovo в России сократилась на 2,2 п. п., и она уступила Apple 2-е место на рынке. Человек, близкий к Lenovo, объяснял «Ведомостям» уменьшение доли рынка покупкой Lenovo Motorola. Сейчас идет интеграция бизнеса мобильного подразделения Lenovo c Motorola, вырабатывается совместная модель развития и сложности, неизбежно сопутствующие интеграционным процессам, могли отразиться на продажах, говорил он осенью 2016 г. Ассортимент новых устройств Lenovo и Motorola пока невелик, отсюда и низкий спрос на эту продукцию, отмечал он.

Мобильное подразделение Lenovo сейчас убыточно – в основном потому, что китайская компания так и не сумела интегрировать мобильный бизнес Motorola, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Умеренный рост Чуть более 431,5 млн смартфонов было поставлено на мировой рынок в IV квартале 2016 г., по данным Gartner. Это на 7% больше, чем годом ранее.

Собственные продуктовые бренды давно существуют для модельных рядов ноутбуков Lenovo (Yoga, ThinkPad), а у смартфонов такого общего наименования не было – Lenovo moto восполнит это пробел, отмечает Клочков.

Соединение двух брендов – не очень удачная идея, считает Муртазин: поклонники Motorola не будут покупать эти аппараты, поскольку это «ненастоящая» Motorola, а аппараты Lenovo привлекательны не из-за бренда, а из-за соотношения цены и качества, считает Муртазин. При этом попытки Lenovo продвигать в России бренд Motorola показали, что его уже успели основательно забыть, добавляет он.

Принятие moto брендом для смартфонов Lenovo президент брендингового агентства Mildberry Олег Бериев объясняет своеобразным поиском идентичности, свойственным большинству китайских компаний, работающих на международном рынке. Это попытка размыть китайские корни и спозиционировать Lenovo на рынке смартфонов как международную компанию, рассуждает он.

«Компанию Motorola в России помнят. Использование бренда moto может принести Lenovo дополнительные продажи и лояльность покупателей», – прогнозирует президент «Евросети» Александр Малис.

Появление смартфонов под брендом Lenovo moto вместо устройств Motorola вряд ли как-то повлияет на продажи гаджетов Lenovo, считает сотрудник другого ритейлера. Покупателя смартфонов с брендами Lenovo или Lenovo moto будет интересовать, скорее, функциональность телефона и его цена, а не название, считает собеседник «Ведомостей».