Годовая выручка Mail.ru Group превзошла ожидания аналитиков

Выручка Mail.ru Group в 2016 г. выросла на 14,8% по сравнению с 2015 г. до 42,75 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 1% до 17,9 млрд руб. (без учета налогов она выросла на 3,3%), следует из отчетности Mail.ru Group, опубликованной на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Чистая прибыль выросла на 18% до 11,6 млрд руб. (без учета налогов – на 28,4%). Выручка группы превзошла ожидания аналитиков инвестбанков, опрошенных «Интерфаксом»: они прогнозировали ее рост на уровне 12,6% до 40,8 млрд руб.

Продажи интернет-рекламы за год выросли у Mail.ru Group на 26,1% до 18,4 млрд руб., онлайн-игр – на 21,2% до 11,4 млрд руб., пользовательские платежи упали на 5,2% до 11,8 млрд руб. По итогам 2017 г. группа ожидает роста выручки на 16-19% до 49,6-50,9 млрд руб., рентабельность EBITDA составит 42%.

В IV квартале 2016 . выручка Mail.ru Group увеличилась на 19% до 13 млрд руб. Рост рекламной выручки в этот период составил 26,3% (до 5,9 млрд руб.), выручки подразделения онлайн-игр – на 36,5% (до 3,8 млрд руб.), пользовательские платежи сократились на 8,7% (до 3,05 млрд руб.). Выручка «других» бизнесов группы выросла на 125,6% до 203 млн руб. С учетом покупки компании Delivery Club выручка этого сегмента выросла на 70% до 388 млн руб.

Результаты IV квартала оказались существенно лучше, чем в III квартале. Тогда выручка Mail.ru Group оказалась немного ниже ожиданий аналитиков, она выросла всего на 5% по сравнению с тем же периодом 2015 г. Существенное падение тогда произошло в сегменте многопользовательских игр. Компания объяснила его высокой базой III квартала 2015 г. Но уже тогда группа прогнозировала рост выручки игрового сегмента в IV квартале – за счет запуска новой игры Revelation, а также консолидации финансовых показателей недавно приобретенного разработчика мобильных игр Pixonic.

Mail.ru Group объединяет портал Mail.ru, социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Выручка «В контакте» в 2016 г. выросла на 43,4% до 8,9 млрд руб., говорится в отчетности группы. Рост выручки соцсети в IV квартале составил 49,9% (до 2,9 млрд руб.). Редизайн десктопной версии «В контакте» и внедрение новой ленты новостей увеличили время, которое пользователи проводят в соцсети, объяснила компания. По данным группы, число активных пользователей «В контакте» составило в декабре 2016 г. 95 млн человек. Более 78 млн пользователей выходили в соцсеть через мобильные устройства.

В 2017 г. будет продолжаться перетекание рекламных бюджетов в онлайн, особенно в мобильную и нативную рекламу, ожидает председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин. В связи с этим компания обещает запустить новые продукты в этих сегментах, в частности в области мобильной и видеорекламы. И это, по словам Гришина, станет серьезным драйвером роста выручки компании в 2017 г.

Недавно за IV квартал и весь 2016 г. отчитался конкурент Mail.ru Group – «Яндекс». Его годовая выручка выросла на 27% до 75,9 млрд руб., рекламная выручка – на 25%до 72,6 млрд руб. Рост выручки «Яндекса» за IV квартал 2016 г. составил 22%.