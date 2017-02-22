Наукоемкие технологии

3D-принтеры помогут Boeing ускорить производство космических аппаратов

Спутники должны стать дешевле, чаще запускаться и обновляться
Изображение спутников Boeing 502 Phoenix на орбите
Изображение спутников Boeing 502 Phoenix на орбите
Boeing

Boeing собирается ускорить выпуск спутников с помощью новых производственных процессов, в которых будет больше использована 3D-печать и задействовано меньше рабочих. В конечном итоге это может изменить то, как аэрокосмический гигант выпускает коммерческие и военные космические аппараты.

Об этих планах компании в интервью The Wall Street Journal рассказал Пол Раснок, который руководит спутниковым бизнесом Boeing. Компания уже начала реализовывать их в работе с небольшими спутниками. «Наша программа направлена на упрощение архитектуры спутников в целом и их дизайна, чтобы можно было их собирать быстрее», – говорит Раснок. По его словам, это также позволит сократить число сбоев на производстве.

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