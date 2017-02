«Вымпелком» снова ухудшил показатели

Ребрендинг касается только Vimpelcom ltd, и российский «Вымпелком» и бренд «Билайн» он не затронет, говорит представитель оператора Анна Айбашева

Выручка «Вымпелкома» по итогам IV квартала 2016 г. сократилась на 1,8% до 70,1 млрд руб, а по итогам года – на 1,5% до 273 млрд руб., говорится в сообщении оператора.

Падение доходов оператор объясняет сохранением сложных рыночных условий и высокого уровня конкуренции в России. Выручка «Вымпелкома» от мобильного бизнеса сократилась на 0,3%, от передачи данных – выросла на 16,6%, а от фиксированнного бизнеса в IV квартале cнизилась на 16,2%. Сервисная выручка в фиксированном сегменте главным образом образовалась в результате перевода корпоративных контрактов с расчетов в долларах США на расчеты в рублях, а также из-за сокращения доходов от услуг частным лицам, говорится в сообщении.

Основные финансовые показатели оператора снижаются, но выручку от мобильных услуг удалось стабилизировать. Доходы оператора от услуг мобильной связи показали незначительный рост — они выросли год к году на 0,3% до 55,8 млрд. руб. Это обусловлено ростом выручки от мобильных данных, дополнительных услуг и интерконнекта, говорится в сообщении оператора.

Показатель EBITDA в IV квартале уменьшился на 5,8% до 26,4 млрд руб., что привело к снижению рентабельности по EBITDA на 1,6 п. п. до 37,6%. Абонентская база «Вымпелкома» в IV квартале сократилась год к году на 2,5% до 58,3 млн контрактов.

Материнская компания российского оператора – телекоммуникационный холдинг Vimpelcom Ltd. изменяет название на Veon, говорится в сообщении компании. Переименование отражает стремление оператора превратиться из телекоммуникационной компании в мирового технологического лидера, объяснил гендиректор холдинга Жан-Ив Шарлье, чьи слова приведены в сообщении холдинга. Вместе с ребрендингом компания запускает одноименную новую интернет-платформу, которая будет предоставлять пользователям услуги месседжера, а также различные новые сервисы – «от музыки до банкинга». Компания перестроила собственную корпоративную культуру и внутренние установки и теперь «готова к прыжку бизнеса в сферу технологий», говорится в материалах холдинга.

Ребрендинг касается только Vimpelcom Ltd. и российский «Вымпелком» и бренд «Билайн» он не затронет, говорит представитель оператора Анна Айбашева.

Выручка самого Vimpelcom Ltd. в IV квартале 2016 г. выросла на 2,5% год к году до $2,354 млрд. Показатель EBITDA холдинга снизился на 3,4% до $783 млн, а рентабельность по этому показателю составила 38,6%.

Кроме того, Vimpelcom Ltd. сообщил о намерении выплатить $0,23 на акцию за 2016 г., что в сумме превысит $400 млн. Ранее, начиная с января 2014 г. компания платила акционерам $0,035 на акцию. В 2014 и 2015 гг. Vimpelcom Ltd. выплатил акционерам по $60,5 млн. Наблюдательный совет компании утвердил новую дивидендную политику, но ее детали не раскрыты. Vimpelcom обязуется перейти к «устойчивой и прогрессивной» дивидендной политике, основанной на росте свободного денежного потока.

Пересмотр дивидендной политики стал возможен благодаря объединению итальянских активов Vimpelcom Ltd. и гонконгской Hutchison – Wind Telecommunicazioni и Three. Сделка в Италии снизит долговую нагрузку Vimpelcom Ltd. с 3,2 до 1,8 EBITDA, так как вместе с итальянским оператором Wind холдинг передаст в совместное предприятие с Hutchison его долг в 9,8 млрд евро.