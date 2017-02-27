Vimpelcom меняет название на VEON, готовит листинг на Euronext во II квартале

Vimpelcom Ltd. меняет название на VEON, это решение должны одобрить акционеры на внеочередном собрании 30 марта, говорится в сообщении компании

«Наш ребрендинг отражает стремление к преобразованию из телекоммуникационной компании в глобального технологического лидера», – заявил глава Vimpelcom Жан-Ив Шарлье, процитированный в сообщении.

Компания планирует вторичный листинг на Euronext Amsterdam во II квартале 2017 г. «для расширения европейской инвесторской базы» на фоне растущего (за счет продажи своей доли норвежской Telenor. – ИФ) free float, говорится в пресс-релизе.