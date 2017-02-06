Telenor закроет представительство в России на фоне продажи акций Vimpelcom

Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor в течение I квартала 2017 г. закроет представительство в России - Telenor Russia AS, сообщила «Интерфаксу» представитель холдинга Катрин Станг Лунд.

Закрытие российского офиса связано с решением Telenor выйти из капитала холдинга Vimpelcom Ltd., в котором норвежцам ранее принадлежало 33% капитала. В октябре 2015 г. Telenor объявил о намерении избавиться от доли, спустя год на рынке была реализована лишь часть пакета. Сейчас компании принадлежит 23,7% Vimpelcom, крупнейшим акционером (47,9%) которого является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров.

«Как результат решения продать наши акции в Vimpelcom мы также сократили количество сотрудников в российском офисе с девяти до одного перед Рождеством 2015 г. и планируем закрыть офис в течение I квартала», - сказала Катрин Станг Лунд.

Решение выйти из капитала оператора Telenor объяснял отсутствием контроля и снижением доли Vimpelcom в стоимости своего основного бизнеса. Однако главная причина декларации о намерениях Telenor - коррупционный скандал, связанный с расследованием американскими и голландскими регуляторами деятельности Vimpelcom в Узбекистане, отмечали участники рынка. Он стоил постов президенту Telenor Йону Фредрику Баксаасу и ряду топ-менеджеров компании, а бывший глава Vimpelcom Джо Лундер даже провел несколько дней в норвежской тюрьме.