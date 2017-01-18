Vimpelcom отрицает возможный обмен акций GTH на собственные бумаги, принадлежащие Telenor

Представитель Vimpelcom Ltd. заявил, что сообщение «Ведомостей» о возможном обмене акций GTH на бумаги Telenor является спекуляцией, источники которой не ясны и которая не имеет под собой основы.

Vimpelcom Ltd. хотел бы отдать норвежской Telenor весь свой пакет – 57,8% акций «дочки» Global Telecom Holding (GTH) – в обмен на 12% акций самого оператора. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомые с топ-менеджерами Vimpelcom и его акционерами. Слышал о подобной идее также один из миноритарных акционеров Vimpelcom. GTH владеет долями в мобильных операторах в Алжире (49%), Пакистане (28%) и Бангладеш (100%), но контролирует операции всех трех. На конец сентября 2016 г. они обслуживали более 96 млн абонентов, по данным самого холдинга.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», такая сделка позволила бы завершить выход Telenor из Vimpelcom. Норвежская компания получила бы интересные ей активы на развивающихся рынках, а LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева осталась бы единственным крупным акционером Vimpelcom, поясняет он. Другой собеседник говорит, что пока подобная сделка лишь обсуждается.

Накануне представитель Vimpelcom отказался от комментариев.