Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Telenor уйдет по-голландски

Vimpelcom выпроваживает акционера в Азию

Оператор может обменять у Telenor 12% своих акций на активы в Азии и Алжире
О желании полностью избавиться от доли в Vimpelcom (33% уставного капитала) Telenor объявила еще осенью 2015 г.
О желании полностью избавиться от доли в Vimpelcom (33% уставного капитала) Telenor объявила еще осенью 2015 г.
А. Махонин / Ведомости

Vimpelcom ltd. хотел бы отдать норвежской Telenor весь свой пакет – 57,8% акций «дочки» Global Telecom Holding (GTH) в обмен на 12% акций самого оператора. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с топ-менеджерами Vimpelcom и его акционерами. Слышал о подобной идее также один из миноритарных акционеров Vimpelcom. GTH владеет долями в мобильных операторах в Алжире (49%), Пакистане (28%) и Бангладеш (100%), но контролирует операции всех трех. На конец сентября 2016 г. они обслуживали более 96 млн абонентов, по данным самого холдинга.

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